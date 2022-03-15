С начала войны в Украину вернулись более четверти миллиона граждан
15 марта 2022 , 12:20Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
В Украину за сутки 14 марта прибыли более 15 тысяч граждан. Почти 13 тысяч из них – украинцы.
Большинство из них – мужчины. Они вернулись на родину, чтобы гнать российских оккупантов прочь.
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Гордимся земляками,
– подчеркнули пограничники.
В общем, с начала полномасштабной войны в Украину вернулись около 260 тысяч наших граждан.
Добавим, что за 14 марта из Украины выехала более 71 тысячи человек. Большинство из них пересекали пункты пропуска с Польшей.
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