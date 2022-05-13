С начала войны защитники Мариуполя уничтожили почти 6 тысяч оккупантов и 100 единиц техники

Героические защитники Мариуполя с начала войны ликвидировали около 6 тысяч оккупантов. Среди них также был один российский генерал.

Кроме того, бойцы уничтожили более 100 единиц техники оккупантов. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламарь с позывным Калина.

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Защитники Мариуполя ликвидировали более 6 тысяч оккупантов

Пономарь рассказал, что бойцы полка "Азов" с начала полномасштабной войны уничтожили примерно 6 тысяч российских захватчиков, в том числе одного генерала.

Это около 78 танков. Это более 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным (данным – 24 канал). Есть еще, конечно, многие неподтвержденные данные, на которые мы не будем опираться, – отметил защитник.

Калина подчеркнул, что Россия бросила на штурм Мариуполя свои элитные подразделения, среди которых:

150-я дивизия,

68-й танковый полк,

83-я бригада ВДВ,

346-я бригада спецназ ГРУ,

22-я бригада спецназ ГРУ,

9-й полк морской пехоты так называемой "ДНР",

810-я бригада черноморского флота,

155-я Тихоокеанская бригада,

стратегическая и тактическая авиация,

наемники "Вагнера",

боевики из других территорий России и Кавказа.

Смотрите обращение Святослава Паламаря:

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Враг имел преимущество в оружии и количестве военных

По словам Паламаря, враг превалировал над украинскими защитниками в количестве вооружения и пехоты.

"Эта группировка насчитывала около 14 тысяч военнослужащих. Это чрезвычайно огромное количество техники. Это самолеты, корабли, корабельная артиллерия, самолето-вылеты как тактической, так и стратегической авиации. И большое количество артиллерии, средств РСЗО. А также огромное количество ракет было выпущено по нам за весь этот период", – добавил заместитель командира полка "Азов".

Он подчеркнул, что оборона завода "Азовсталь", которую до сих пор пытаются штурмовать российские войска, продолжается. Защитники будут продолжать сопротивляться захватчикам, пока будут иметь возможность.

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