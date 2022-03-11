С начала вторжения Россия выпустила по Украине 775 ракет "всех мастей и видов"

Российские войска за прошедшие сутки продвинулись в районе Гостомеля примерно на 5 километров. Как минимум, так рассказал американским журналистам чиновник в Пентагоне.

По его словам, российские войска пытаются продвигаться вдоль двух параллельных линий за пределами Киева. Часть – где-то "приблизительно 40 километров восточнее Киева". Другая, что интересно, "возможно, возвращается в Сумы". Почему – неизвестно.

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Этот же представитель Пентагона сообщил 10 марта, что российские войска с начала вторжения в Украину совершили 775 пусков ракет "различных мастей и видов".

Напомним, западные СМИ несколько дней рассказывали, что под Киевом стоит 60-километровая колонна российской техники. Однако сейчас она в значительной степени рассеяна. Это показали спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies.

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