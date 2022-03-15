С начала вторжения в Украину российские войска выпустили более 950 ракет, – США

По словам высокопоставленного чиновника из Пентагона, с начала вторжения российские войска выпустили более 950 ракет по украинским территориям. Но это не привело к каким-либо общим успехам.

Также Пентагон сообщил журналистам, что на 15 марта и российские, и украинские войска сохранили до 90% своей боевой мощи. Однако, скажем, к Киеву россияне совсем не приблизились.

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Соединенные Штаты Америки сейчас видят в ситуации в Украине разве что "отсутствие прогресса российских сухопутных войск в достижении своих целей". Об этом сообщил СМИ представитель Пентагона.

Но в воздушных операциях масштабы значительны. Всего за период вторжения в Украину Россия выпустила уже 950 ракет по украинским территориям. Вопрос, сколько этих ракет осталось, Пентагон пока не комментировал.

Отметим, всю эту информацию журналисты получили в комментариях Пентагона касаемо перелета министра обороны США Ллойда Остина из Вашингтона в Брюссель. Там состоится конференция министров обороны НАТО.

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