Також Пентагон повідомив журналістам, що станом на 15 березня і російські, і українські війська зберегли до 90% своєї бойової потужності. А проте, скажімо, до Києва росіяни геть не наблизилися.
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Сполучені Штати Америки наразі вбачають у ситуації в Україні хіба "відсутність прогресу російських сухопутних військ у досягненні своїх цілей". Про це повідомив ЗМІ представник Пентагона.
Однак у повітряних операціях масштаби значні. Загалом за період вторгнення в Україну Росія випустила вже 950 ракет по українських територіях. Питання, скільки цих ракет залишилося, Пентагон наразі не коментував.
Зауважимо, усю цю інформацію журналісти отримали у коментарях Пентагона щодо перельоту міністра оборони США Ллойда Остіна з Вашингтон до Брюсселя. Там відбудеться конференція міністрів оборони країн НАТО.
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