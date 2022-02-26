Началась подготовка к отключению России от SWIFT – Кулеба

Дмитрий Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению России от SWIFT. Министр заявил, что эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины.

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что для этого решения работала вся вертикаль украинской дипломатии. От президента Владимира Зеленского до атташе в украинском посольстве.

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SWIFT! Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции,

– заявил Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что благодарит также тысячи человек. В частности, украинскую диаспору. Кулеба заметил, что "мы грызли-грызли и выгрызли".

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