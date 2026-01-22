Длилось около часа: встреча Зеленского и Трампа в Давосе завершилась
В четверг, 22 января, в Давосе на Всемирном экономическом форуме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее лидер Украины заявлял, что вряд ли уедет в Швейцарию.
Что известно о встрече лидеров?
Утром 22 января стало известно, что президент Украины все же отправился на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы встретиться с президентом Трампом. Об этом сообщил советник Зеленского Дмитрий Литвин.
Встреча должна была начаться в 14:00, впрочем лидеры встретились несколько позже, около 14:20.
Уже в 15:14 стороны завершили разговор. Он длился около часа. В Офисе президента считают эту встречу "хорошей".
В конце президенты Украины и США немного пообщались тет-а-тет,
– добавил представитель Зеленского Никифоров.
Ожидается, что впоследствии Зеленский выступит с речью.
Напомним! С 19 по 23 января в Давосе продлится Всемирный экономический форум. В событии примут участие более 130 стран, среди них почти 65 глав государств и правительств и около 850 руководителей крупнейших компаний мира. Основными темами обсуждений станут: сотрудничество в мире конфликтов, экономика, инвестиции, инновации и экологическое благосостояние.
Украина была представлена на событии на самом высоком уровне.
Почему ранее Зеленский отказывался посетить Давос?
19 января президент Украины заявлял, что вряд ли поедет в Давос, поскольку сейчас сосредоточен на контроле ситуации в энергосистеме Украины после российских обстрелов. Напомним, из-за российских атак Киев и область и другие города Украины остались без света, воды и тепла в минусовые температуры.
Впрочем в среду, 21 января, Трамп сообщил, что встреча с Зеленским таки состоится.
Впоследствии глава государства заявил, что пересмотрит планы пропустить встречу, если будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности и план возрождения экономики страны с США.