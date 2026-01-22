Длилось около часа: встреча Зеленского и Трампа в Давосе завершилась

В четверг, 22 января, в Давосе на Всемирном экономическом форуме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее лидер Украины заявлял, что вряд ли уедет в Швейцарию.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о встрече лидеров?

Утром 22 января стало известно, что президент Украины все же отправился на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы встретиться с президентом Трампом. Об этом сообщил советник Зеленского Дмитрий Литвин.

Встреча должна была начаться в 14:00, впрочем лидеры встретились несколько позже, около 14:20.

Уже в 15:14 стороны завершили разговор. Он длился около часа. В Офисе президента считают эту встречу "хорошей".

В конце президенты Украины и США немного пообщались тет-а-тет,

– добавил представитель Зеленского Никифоров.

Ожидается, что впоследствии Зеленский выступит с речью.

Напомним! С 19 по 23 января в Давосе продлится Всемирный экономический форум. В событии примут участие более 130 стран, среди них почти 65 глав государств и правительств и около 850 руководителей крупнейших компаний мира. Основными темами обсуждений станут: сотрудничество в мире конфликтов, экономика, инвестиции, инновации и экологическое благосостояние.

Украина была представлена на событии на самом высоком уровне.

Почему ранее Зеленский отказывался посетить Давос?