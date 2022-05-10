В начале лета российская армия будет полностью истощена, – военный обозреватель

У Путина нет возможности выйти из войны победителем. В то же время у его армии вскоре уже не будет сил продолжать бои.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что сейчас Москва имеет единственный выход – капитулировать.

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Враг не сможет противостоять контрнаступлению ВСУ

Александр Коваленко отметил, что Вооруженные силы Украины находятся в очень выгодном положении по отношению к российским оккупантам, ведь человеческие и технические ресурсы врага почти исчерпаны.

Он отметил, что Украина имеет редкую возможность, которой нужно пользоваться для того, чтобы деоккупировать и захваченные после 2014 года территории Донецкой и Луганской областей, и полуостров Крым.

У нас есть такая возможность, мы можем это сделать и не должны останавливаться. Но какие-либо компромиссы сейчас не должны быть темой для обсуждения, только капитуляция России,

– считает военно-политический обозреватель.

В Кремле, по его словам, тоже должны понимать возможности ВСУ. Применить ядерное оружие в случае деоккупации Крыма Россия не отважится, а ресурсов открыть второй фронт у нее нет.

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"Через месяц российская армия будет полностью истощена. Они смогут только смотреть как контрнаступают Вооруженные силы Украины, не больше. Это все, точка", – отметил Коваленко.

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Поражение России в Украине неизбежно, об этом продолжают говорить и на Западе. В частности, президент США Джо Байден даже обеспокоен положением Путина – непонятно, чем обернется безысходная ситуация, в которой оказался российский диктатор.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко также акцентировал, что возможности оккупантов стремительно уменьшаются. Российские войска выдохнутся, после чего у Путина останутся два варианта: замораживать конфликт и говорить о каких-либо переговорных процессах или объявлять полную мобилизацию в России.

В начале полномасштабной войны украинская сторона стремилась к отводу российских войск на позиции до 24 февраля. Однако пока планы изменились – глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Украины бороться до тех пор, пока вся ее суверенная территория не будет освобождена от оккупантов.

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