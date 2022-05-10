Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що наразі Москва має єдиний вихід – капітулювати.

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Ворог не зможе протистояти контрнаступу ЗСУ

Олександр Коваленко зазначив, що Збройні сили України наразі перебувають у дуже вигідному становищі щодо російських окупантів, адже людські та технічні ресурси ворога майже вичерпані.

Він зауважив, що в України є рідкісна можливість, якою треба користуватися для того, щоб деокупувати й захоплені після 2014 року території Донецької та Луганської областей і півострів Крим.

У нас є така можливість, ми це можемо зробити й не повинні зупинятися. Та будь-які компроміси зараз не повинні бути темою для обговорення, лише капітуляція Росії,

– вважає військово-політичний оглядач.

У Кремлі, за його словами, теж повинні розуміти можливості ЗСУ. Застосувати ядерну зброю у разі деокупації Криму Росія не наважиться, а ресурсів відкрити другий фронт у неї нема.

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"Через місяць російська армія буде повністю виснажена. Вони зможуть лише дивитися як контрнаступають Збройні сили України, не більше. Це все, крапка", – зазначив Коваленко.

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Поразка Росії в Україні неминуча, про це продовжують говорити й на Заході. Зокрема, президент США Джо Байден навіть занепокоєний становищем Путіна – незрозуміло, чим обернеться безвихідна ситуація, у якій опинився російський диктатор.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко також акцентував, що можливості окупантів стрімко зменшуються. Російські війська видихнуться, після чого у Путіна залишаться два варіанти: заморожувати конфлікт і говорити про якісь переговорні процеси або оголошувати повну мобілізацію у Росії.

На початку повномасштабної війни українська сторона прагнула відведення російських військ на позиції до 24 лютого. Проте наразі плани змінилися – глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про намір України боротися до того часу, поки вся її суверенна територія не буде звільнена від окупантів.

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