Мощный взрыв прогремел в Бейруте, столице Ливана. Погибли по меньшей мере 63 человека, известно о более 3 000 раненых. В МИД сообщили, что пока информации о погибших или пострадавших граждан Украины нет.

Украинцы, которые живут в столице Ливана, рассказали, что там сейчас происходит, пишет 24 канал.

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Власти до сих пор молчат

Кристина Маренкова, которая находится в Бейруте, отметила, что власти Ливана до сих пор не обратилась к народу. К тому же, нет никаких официальных рекомендаций в связи со взрывом, об этом украинка рассказала изданию "The Бабель".

Зато посольство США, по словам женщины, уже обратилось к своим гражданам. Американцев просят держаться подальше от эпицентра взрыва, чтобы не вдыхать воздух оттуда.

Обратите внимание! Масштабные взрывы в столице Ливана почувствовали даже жители Кипра, который расположен более чем в 200 километрах от Бейрута. Они услышали громкие хлопки и грохот стекол из окон в зданиях.

В то же время, как отметила Маренкова, жители столицы уже начали сравнивать ситуацию со взрывом на Чернобыльской АЭС. Мол, в районе взрыва могут быть какие-то "химические испарения".

Больницы в столице переполнены

Дом Марины Томах, которая живет в Бейруте, расположен в 8 километрах от места трагедии, на высоте 600 метров. В эфире одного из украинских телеканалов она рассказала: после взрыва там несколько осыпалась стена, но риска обвала нет.

Она объяснила, что больше всего пострадали дома, расположенные в пределах 5 км от порта: там выбиты окна, разрушены потолки. Власти пока не могут оценить реальное количество жертв и пострадавших. Но раненых уже приходится везти за пределы города, ведь больницы переполнены.

По ее словам, местные жители называют разные причины, почему мог случиться взрыв. Среди версий – израильская ракета, пожар и загорание химических веществ.

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"Все началось с пожара, туда выехала бригада. До сих пор непонятно, что с ней. Пожарная станция расположена близко к эпицентру событий, то есть оттуда помощи уже ждать не стоит. Тушить приезжают из других городов", – рассказала она.