Потужний вибух прогримів у Бейруті, столиці Лівану. Загинули щонайменше 63 людей, відомо про понад 3 000 поранених. В МЗС повідомили, що наразі інформації про загиблих або потерпілих громадян України немає.

Українці, які живуть у столиці Лівану, розповіли, що там зараз відбувається, пише 24 канал.

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Влада досі мовчить

Христина Маренкова, яка перебуває в Бейруті, наголосила, що влада Лівану досі не звернулася до народу. До того ж, немає жодних офіційних рекомендацій у зв'язку з вибухом, про це українка розповіла виданню "The Бабель".

Натомість посольство США, за словами жінки, вже звернулося до своїх громадян. Американців просять триматися якомога далі від епіцентру вибуху, аби не вдихати повітря звідти.

Зверніть увагу! Масштабні вибухи в столиці Лівану відчули навіть жителі Кіпру, який розташований за понад 200 кілометрів від Бейрута. Вони почули гучне стукання і гуркіт шибок з вікон у будівлях.



Водночас, як зауважила Маренкова, мешканці столиці вже почали порівнювати ситуацію з вибухом на Чорнобильській АЕС. Мовляв, у районі вибуху можуть бути якісь "хімічні випаровування".

Лікарні в столиці переповнені

Будинок Марини Томах, яка живе в Бейруті, розташований за 8 кілометрів від місця трагедії, на висоті 600 метрів. В ефірі одного з українських телеканалів вона розповіла: після вибуху там дещо обсипалася стіна, але ризику обвалу немає.

Вона пояснила, що найбільше постраждали будинки, розташовані у межах 5 кілометрів від порту: там вибиті вікна, зруйновані стелі. Влада поки не може оцінити реальну кількість жертв та потерпілих. Але поранених вже доводиться везти за межі міста, адже лікарі переповнені.

За її словами, місцеві мешканці називають різні причини, чому міг трапитися вибух. Серед версій – ізраїльська ракета, пожежа та загоряння хімічних речовин.

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"Все почалося з пожежі, туди виїхала бригада. Досі незрозуміло, що з нею. Пожежна станція розташована близько до епіцентру подій, тобто звідти допомоги вже чекати не варто. Гасити приїжджають з інших міст", – розповіла вона.