Начальник Еленовской колонии, где совершили теракт против украинских пленных, погиб, – СМИ

Во временно оккупированном Донецке 9 декабря умер начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков. Его жене после взрыва автомобиля оторвало ногу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Начальник Еленовской колонии умер

Утром 9 декабря во временно оккупированном Донецке взорвалась машина. В результате этого инцидента умер Сергей Евсюков – начальник Еленовской колонии.



Сергей Евсюков / Фото из сети

В салоне автомобиля также была жена Евсюкова. Известно, что она работает на оккупационное так называемое "МВД". В результате подрыва женщине оторвало ногу. Сейчас она госпитализирована и, как пишут российские телеграмм-каналы, находится в тяжелом состоянии.

Как пишут в сети, под днищем Toyota Land Cruiser Евсюкова был заложен пластид – около 150 – 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Что известно о Евсюкове

Сергей Евсюков – начальник Еленовской колонии, где 29 июля 2022 года произошел ужасный теракт. Так, оккупанты взорвали один из бараков, в котором держали украинских пленных. Тогда погибли по меньшей мере 53 украинца, еще более 130 – получили ранения. По приблизительным подсчетам, в бараке держали по меньшей мере 193 пленных.

Расследователь правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Мария Климик в интервью "Фокусу" как-то рассказывала, что Евсюков – бывший милиционер из Горловки Донецкой области. После того, как российские сепаратисты захватили город, Евсюков остался жить на оккупированной территории.

Со временем предатель начал сотрудничать с оккупантами и согласился возглавить колонию. По словам Климик, Евсюков был марионеткой в руках россиян, ведь они руководили всеми процессами. Вспоминая теракт 29 июля 2022 года, правозащитница отметила, что свидетели трагедии утверждали – после взрыва Евсюков просто пил кофе и смеялся. Именно Евсюков не допускал медиков к раненым украинским пленным.

На следующий после взрыва день Евсюкова уволили с должности начальника Еленовской колонии.

Волонтер Станислав Глушков, который оказался в российском плену во время того, как доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь, в одном из интервью росСМИ рассказывал, что Евсюков имеет садистские наклонности. Он встречался с предателем во время плена, и тот только угрожал.

Евсюков Сергей Владимирович, по моему личному мнению, один из самых страшных палачей, который руководит всем этим лагерем, который неоднократно говорил нам, что мы останемся там как минимум на 10 лет, что нашим детям, нашим семьям скажут, что мы полетели в космос, или что мы военные летчики, которые погибли,

– рассказывал Глушков.

К слову, 28 июля 2023 года СБУ объявила подозрение начальнику Еленовской колонии Сергею Евсюкову. Его обвиняли в жестоком обращении с военнопленными.