Такую информацию 24 мая обнародовал начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кискис. Он также добавил, что сейчас полицейские допрашивают пассажиров самолета, чтобы узнать детали.

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Заявление полиции Литвы

Полиция Литвы начала уголовное производство по трем фактам – по преступлениям, предусмотренным международными договорами, из-за насильственного исчезновения и похищения людей.

Роландас Кискис заявил, что после посадки самолета в Вильнюсе сформировали рабочую группу из десятков сотрудников криминальной полиции, которая интенсивно проводила допросы и обменивалась информацией с иностранными партнерами.

"Мы опросили около десятка человек, которые летали в самолете, включая членов экипажа. Мы продолжаем досудебное расследование", – заявили в полиции Литвы.

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Начальник криминальной полиции Литвы заявления, по последней информации, 5 человек не вернулись в Вильнюс из Минска – 126 человек и члены экипажа покинули Афины, а 121 человек вернулся в Вильнюс. Он не называет имена людей, которые остались в Минске.

В полиции Литвы сообщили, что расследование такого масштаба может занять много времени. Заместитель генпрокура также дополнил, что "по предварительной информации, существует несколько версий, и все они проверяют параллельно".

Обратите внимание! 23 мая самолет Ryanair прилетел из Минска в Вильнюс. Тогда оппозиционер Павел Латушко заявил, что из Минска не вылетели 6 человек, 4 из них – россияне, 2 – белорусы.

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