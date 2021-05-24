Такую информацию 24 мая обнародовал начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кискис. Он также добавил, что сейчас полицейские допрашивают пассажиров самолета, чтобы узнать детали.
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Заявление полиции Литвы
Полиция Литвы начала уголовное производство по трем фактам – по преступлениям, предусмотренным международными договорами, из-за насильственного исчезновения и похищения людей.
Роландас Кискис заявил, что после посадки самолета в Вильнюсе сформировали рабочую группу из десятков сотрудников криминальной полиции, которая интенсивно проводила допросы и обменивалась информацией с иностранными партнерами.
"Мы опросили около десятка человек, которые летали в самолете, включая членов экипажа. Мы продолжаем досудебное расследование", – заявили в полиции Литвы.
Беларусь сняла с самолета 5 пассажиров
Начальник криминальной полиции Литвы заявления, по последней информации, 5 человек не вернулись в Вильнюс из Минска – 126 человек и члены экипажа покинули Афины, а 121 человек вернулся в Вильнюс. Он не называет имена людей, которые остались в Минске.
В полиции Литвы сообщили, что расследование такого масштаба может занять много времени. Заместитель генпрокура также дополнил, что "по предварительной информации, существует несколько версий, и все они проверяют параллельно".
Коротко о посадке самолета в Беларуси
- 23 мая 2021 года самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Беларуси якобы из-за сообщения о заминировании.
- Минирование оказалось ложным. А вот неугодного белорусской власти блогера и основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, его девушку и еще нескольких человек задержали белорусские силовики.
- Европейский гуманитарный университет требует освобождения своие студентки Софии Сапеги, девушки Романа Потасевича. Сейчас ее поместили в белорусское СИЗО.
- Кроме того, международное сообщество призвало освободить задержанных. После инцидента ряд государств осудили перехват самолета и требуют остановить любые полеты над Беларусью.
- Подробнее о ситуации читайте по ссылке.