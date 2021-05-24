Таку інформацію 24 травня оприлюднив начальник кримінальної поліції Литви Роландас Кіскіс. Він також додав, що наразі поліцейські допитують пасажирів літака, щоб дізнатись деталі.
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Заява поліції Литви
Поліція Литви розпочала кримінальне провадження за трьома фактами – за злочини, передбачені міжнародними договорами, за насильницькі зникнення та викрадення людей.
Роландас Кіскіс заявив, що тільки після посадки літака у Вільнюсі сформували робочу групу з десятків співробітників кримінальної поліції, яка інтенсивно проводила допити та обмінювалась інформацією з іноземними партнерами.
"Ми опитали близько десятка людей, які літали в літаку, включаючи членів екіпажу. Ми продовжуємо досудове розслідування", – заявили у поліції Литви.
Білорусь зняла з літака 5 пасажирів
Начальник кримінальної поліції Литви заяви, що за останньою інформацією, 5 осіб не повернулися до Вільнюса з Мінська – 126 осіб та члени екіпажу залишили Афіни, а 121 особа повернулася до Вільнюса. Він не називає імена людей, які залишились в Мінську.
У поліції Литви повідомили, що розслідування такого масштабу може зайняти багато часу. Заступник генпрокура також доповнив, що "за попередньою інформацією, існує кілька версій, і всіх їх перевіряють паралельно".
Коротко про посадку літака в Білорусі
- 23 травня 2021 року літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили в Білорусі нібито через повідомлення про замінування.
- Мінування виявилось хибним. Натомість неугодного білоруській владі блогера та засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, його дівчину та ще кількох осіб затримали білоруські силовики.
- Європейський гуманітарний університет вимагає звільнення свої студентки Софії Сапеги, дівчини Романа Потасевича. Наразі її помістили в білоруське СІЗО.
- Окрім того, міжнародна спільнота закликала звільнити затриманих. Після інциденту низка держав засудили перехоплення літака і вимагають зупинити будь-які польоти над Білоруссю.
- Детальніше про ситуацію читайте за посиланням.