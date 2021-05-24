Таку інформацію 24 травня оприлюднив начальник кримінальної поліції Литви Роландас Кіскіс. Він також додав, що наразі поліцейські допитують пасажирів літака, щоб дізнатись деталі.

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Заява поліції Литви

Поліція Литви розпочала кримінальне провадження за трьома фактами – за злочини, передбачені міжнародними договорами, за насильницькі зникнення та викрадення людей.

Роландас Кіскіс заявив, що тільки після посадки літака у Вільнюсі сформували робочу групу з десятків співробітників кримінальної поліції, яка інтенсивно проводила допити та обмінювалась інформацією з іноземними партнерами.

"Ми опитали близько десятка людей, які літали в літаку, включаючи членів екіпажу. Ми продовжуємо досудове розслідування", – заявили у поліції Литви.

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Начальник кримінальної поліції Литви заяви, що за останньою інформацією, 5 осіб не повернулися до Вільнюса з Мінська – 126 осіб та члени екіпажу залишили Афіни, а 121 особа повернулася до Вільнюса. Він не називає імена людей, які залишились в Мінську.

У поліції Литви повідомили, що розслідування такого масштабу може зайняти багато часу. Заступник генпрокура також доповнив, що "за попередньою інформацією, існує кілька версій, і всіх їх перевіряють паралельно".

Зверніть увагу! 23 травня літак Ryanair прилетів з Мінська у Вільнюс.Тоді опозиціонер Павло Латушко заявив, що з Мінська не вилетіли 6 людей, 4 з них – росіяни, 2 – білоруси.

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