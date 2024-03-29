"Все просто завидуют": в сети поддержали военного, который целовался в Ровенском ТЦК

На днях в сети появилось видео, на котором якобы руководитель Ровенского ТЦК целуется с женщинами в военной форме. Эти кадры вызвали резонанс в сети, поэтому украинцы не могли пройти мимо.

Пользователи сети начали активно обсуждать инцидент. Конечно, были те, кто осуждал действия сотрудника ТЦК, однако есть и немало украинцев, которые стали на защиту военного. Как в сети поддерживают сотрудника ТЦК – сообщает 24 Канал.

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"В ТЦК тоже целуйтесь больше"

Одной из тех, кто поддержал сотрудника ТЦК, стала военная и писательница Ярина Черногуз. Она опубликовала совместную фотографию с мужем, на которой они целуются.

Это фото в поддержку военных с ТЦК, против которых ведется российскими ресурсами дискредитационная кампания, чтобы сорвать мобилизацию и быстрее нас оккупировать из-за недостатка личного состава. И вы в ТЦК тоже целуйтесь больше – и больше присылайте толковых копателей блиндажей. Свободу любви на войне, так сказать,

– говорится в ее заметке.



Ярина Чорногуз опубликовала фото, на котором она целуется с мужем / Фото из фейсбука Ярины Чорногуз

Впоследствии военная опубликовала еще одно сообщение. После того, как в комментариях под ее сообщением появилось много гневных комментариев, Черногуз призвала не лезть в чужую личную жизнь и не унижать человека за это публично.

"Слушайте, вам больше нечего делать, чем лезть в чью-то личную жизнь и унижать за это человека публично? Или до вас не доходит, если бы этот человек не был служащим ТЦК, а был, например, железнодорожником, который целовал трех проводниц - то новости вообще не было бы. Потому что против железнодорожников, в отличие от ТЦК, не проводится дискредитационная кампания российскими ресурсами. (Укрзализныця, это условный пример, я вас очень люблю)", – добавила Черногуз.

Известный украинский военный, волонтер и актер Мирослав Гай также не остался в стороне. Он в своей заметке заявил, что ему жаль мужчину, на которого льется критика, и женщин, которые попали в это видео.

А мне жаль мужика с ТЦК, который целовался с девушками на работе. И девушек жаль, что видео с ними выложили. Свободу любви!

– написал он.

Украинцы поддержали военного

Конечно, в сети немало пользователей, которые осуждали действия военного. Однако немало пользователей начали поддерживать мужчину и шутить на эту тему:

"Так он же послушал президента и начал готовиться к демографическому буму. А людям все что-то не так";

"Он правильно понял лозунг: Любуйтесь, чернобровые!";

"Да это они отрабатывали технику искусственного дыхания" и тому подобное.

Как комментируют украинцы инцидент в ТЦК – смотрите в галерее

К слову, с юмором на инцидент отреагировал и телеведущий Григорий Решетник. В разных публикациях он оставил комментарии, что мужчина "просто пересмотрел "Холостяк"" и добавил – если его уволят, "то пригласят на новый сезон".



Григорий Решетник также отреагировал на инцидент / Скриншот из сети



Решетник пошутил в сети относительно инцидента в ТЦК / Скриншот из сети

ТЦК проведет служебную проверку

В Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на инцидент и отметили, что проведут служебную проверку относительно кадров, которые распространяются по сети.

"В дальнейшем надлежащая оценка будет предоставлена как содержанию смонтированного видеоряда, временного промежутка, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении", – сообщили в Сухопутных войсках.