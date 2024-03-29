Користувачі мережі почали активно обговорювати інцидент. Ясна річ, були ті, хто засуджував дії співробітника ТЦК, однак є й чимало українців, які стали на захист військового. Як у мережі підтримують співробітника ТЦК – повідомляє 24 Канал.

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"В ТЦК теж цілуйтесь більше"

Однією з тих, хто підтримав співробітника ТЦК, стала військова та письменниця Ярина Чорногуз. Вона опублікувала спільну світлину з чоловіком, на якій вони цілуються.

Це фото на підтримку військових з ТЦК, проти яких ведеться російськими ресурсами дискредитаційна кампанія, аби зірвати мобілізацію та швидше нас окупувати через нестачу особового складу. І ви в ТЦК теж цілуйтесь більше – і більше присилайте толкових копачів бліндажів. Свободу любові на війні, так би мовити,

– мовиться у її дописі.



Ярина Чорногуз опублікувала фото, на якому вона цілується з чоловіком / Фото з фейсбука Ярини Чорногуз

Згодом військова опублікувала ще один допис. Після того, як коментарях під її дописом з'явилося багато гнівних коментарів, Чорногуз закликала не лізти в чуже особисте життя й не принижувати людину за це публічно.

"Слухайте, вам більше нема що робити, аніж лізти в чиєсь особисте життя і принижувати за це людину публічно? Чи до вас не доходить, якби цей чоловік не був службовцем ТЦК, а був, приміром, залізничником, який цілував трьох провідниць - то новини узагалі не було б. Бо проти залізничників, на відміну від ТЦК, не проводиться дискредитаційна кампанія російськими ресурсами. (Укрзалізниця, це умовний приклад, я вас дуже люблю)", – додала Чорногуз.

Відомий український військовий, волонтер та актор Мирослав Гай також не лишився осторонь. Він у своєму дописі заявив, що йому шкода чоловіка, на якого ллється критика, та жінок, які потрапили у це відео.

А мені шкода мужика з ТЦК, який цілувався з дівчатами на роботі. І дівчат шкода, що відео з ними виклали. Свободу любові!

– написав він.

Українці підтримали військового

Звісно, у мережі чимало користувачів, які засуджували дії військового. Однак чимало користувачів почали підтримувати чоловіка та жартувати на цю тему:

"Так він же ж послухав президента і почав готуватися до демографічного буму. А людям все щось не так";

"Він правильно зрозумів лозунг: Кохайтеся, чорнобриві!";

"Та то вони відпрацьовували техніку штучного дихання" тощо.

Як коментують українці інцидент у ТЦК – дивіться у галереї

До слова, з гумором на інцидент відреагував і телеведучий Григорій Решетнік. У різних дописах він залишив коментарі, що чоловік "просто передивився "Холостяк"" та додав – якщо його звільнять, "то запросять на новий сезон".



Григорій Решетнік також відреагував на інцидент / Скриншот з мережі



Решетнік пожартував у мережі щодо інциденту в ТЦК / Скриншот з мережі

ТЦК проведе службову перевірку

У Сухопутних військах ЗСУ відреагували на інцидент і наголосили, що проведуть службову перевірку щодо кадрів, які ширяться мережею.

"Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", – повідомили в Сухопутних військах.