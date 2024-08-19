Руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог
Начальников Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также их сообщника будут держать под стражей без права на залог. Их подозревают в незаконном обогащении на более чем 1 миллион долларов.
Такую информацию предоставили в комментарии изданию "РБК-Украина" в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
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Начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК будут держать под стражей без права на залог
В пресс-службе Офиса генпрокурора рассказали, что фигурантов будут держать под стражей безальтернативно. Отметим, что это касается всех трех подозреваемых.
Шевченковский районный суд столицы по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора избрал всем трем подозреваемым безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей,
– рассказали в пресс-службе.
СБУ задержала двух руководителей ТЦК на Киевщине и их сообщника, "заработавших" на уклонистах более 1 млн долларов: детали
- Напомним, 16 августа Служба безопасности Украины задержала руководителей двух ТЦК в Киевской области и их сообщника. Собственно, на Киевщине задержали 3 организаторов сделки – начальников двух районных ТЦК столичного региона, а также их сообщника – гражданина страны Южного Кавказа.
- В Офисе генпрокурора уточнили, что речь идет о руководителях Бориспольского и Бучанского ТЦК.
- В СБУ сообщили, что во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружили более 1,2 миллиона долларов. Большинство изъятой налички фигуранты хранили в специально оборудованных тайниках – под полом и за обшивкой стен.
- "Фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие во избежание призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. По материалам дела, стоимость таких "услуг" составляла 37 тысяч долларов с одного уклониста", – отметили в СБУ.