Хуже еще не было, – Сухаревский вспомнил первый бой под Славянском

Украинские силы 13 апреля 2014 года оказали сопротивление оккупантам, ведь уже тогда понимали, какие последствия для нашего государства может иметь российская агрессия. Тогда под Славянском состоялся первый бой, после чего началась Антитеррористическая операция.

Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский рассказал 24 Каналу, как помнит день, когда началось АТО – боевые действия в ходе российско-украинской войны. Тогда он стал первым, кто открыл огонь в сторону российских войск.

Как началось АТО?

Сначала Вадим Сухаревский и побратимы ожидали приказа, как действовать и куда ехать. Тогда новости можно было читать только из газеты "Народная армия", иногда с телефонов, когда удавалось найти связь, потому что еще не было ни Starlink, ни LTЕ, или же получалось позвонить к кому-то, чтобы получить информацию.

"Такой информационный вакуум очень запомнился, потому что непонимание того, что происходит в стране, заставляло нервничать. Мы созванивались со своими собратьями в Крыму, которые там держали оборону. Горячо переживали за ребят из 25-й бригады, которые совершали рейд на полуострове и первый раз сталкивались с российскими "тиграми"", – вспомнил он.

В то время Украину охватили непонятные события, в частности в Харькове, массовые пророссийские митинги в Николаеве, Херсоне, Одессе.

На самом деле было за что переживать. Я до сих пор говорю, что хуже, наверное, чем в 2014 году до сих пор не было, даже если сравнить с 2022 годом. Потому что непонимание глобальных процессов очень много кого сбивало с толку,

– отметил Сухаревский.

Вечером он с побратимами получил приказ отправляться в Славянск. Тогда этот город для него был совершенно новым, ведь никогда там не бывал.

В сторону Славянска ехала украинская колонна из БТР. Вблизи города, когда начало светить, их встретила патрульная полиции и привела к полтавской "Альфе".

Военный расставил собратьев в круговую оборону для наблюдения и для готовности к ведению боя, ведь никто не понимал, что будет дальше.

Мы стояли на горке, а снизу в тумане как будто Славянск. У нас в то время не было ни гранатометов, ни гранат, ни больших магазинов к пулеметам,

– сказал Сухаревский.

Его бойцы имели автоматы, стандартный набор магазинов, ракетницы заложенные в БТР и вооружение к бронетранспортерам.

Вадим Сухаревский вспомнил, что "Альфа" суетилась, ее бойцы куда-то собирались, готовились к бою. Это заставляло нервничать.

Я начал наблюдать, что одна за другой машины с непонятными мужчинами, которые очень пристально смотрели в нашу сторону, проезжая мимо, сворачивали чуть дальше, в обе стороны в лес. Я приказал усилить внимание. Оказалось, что не зря,

– рассказал он.

Через некоторое время, практически на ходу, с легковой гражданской машины, высадилось несколько мужчин, которые вплотную начали расстреливать "Альфу".

Начался бой, но Вадим Сухаревский не поверил, что это реально. Однако из-за криков раненых и первого убитого осознание ситуации пришло быстро.

Большинству его ребят тогда было 19 – 20 лет. Они смело под этими обстрелами, не имея опыта ни одного боя, выскакивали, стреляли, загружали раненых.

Сухаревскому по рации запрещали вступать в бой, но из леса начали выходить очень хорошо снаряженные вражеские силы.

Это была большая группа, которая шла в обход и должна была зайти практически в тыл украинских военных.

То, что мы их увидели, выехали и начали по ним стрелять, как раз стало переломным моментом в том бою, потому что у них не получилось осуществить тот замысел,

– подчеркнул Сухаревский.

Вражеские силы имели целью забрать украинскую технику, показать деморализацию наших войск.

После этого боя в лагере военный давал подробные показания заместителю главного прокурора Украины о том, как шел бой в Славянске.

Как действовала Россия в начале АТО?