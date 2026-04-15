Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский рассказал 24 Каналу, как помнит день, когда началось АТО – боевые действия в ходе российско-украинской войны. Тогда он стал первым, кто открыл огонь в сторону российских войск.

Как началось АТО?

Сначала Вадим Сухаревский и побратимы ожидали приказа, как действовать и куда ехать. Тогда новости можно было читать только из газеты "Народная армия", иногда с телефонов, когда удавалось найти связь, потому что еще не было ни Starlink, ни LTЕ, или же получалось позвонить к кому-то, чтобы получить информацию.

"Такой информационный вакуум очень запомнился, потому что непонимание того, что происходит в стране, заставляло нервничать. Мы созванивались со своими собратьями в Крыму, которые там держали оборону. Горячо переживали за ребят из 25-й бригады, которые совершали рейд на полуострове и первый раз сталкивались с российскими "тиграми"", – вспомнил он.

В то время Украину охватили непонятные события, в частности в Харькове, массовые пророссийские митинги в Николаеве, Херсоне, Одессе.

На самом деле было за что переживать. Я до сих пор говорю, что хуже, наверное, чем в 2014 году до сих пор не было, даже если сравнить с 2022 годом. Потому что непонимание глобальных процессов очень много кого сбивало с толку,

– отметил Сухаревский.

Вечером он с побратимами получил приказ отправляться в Славянск. Тогда этот город для него был совершенно новым, ведь никогда там не бывал.

В сторону Славянска ехала украинская колонна из БТР. Вблизи города, когда начало светить, их встретила патрульная полиции и привела к полтавской "Альфе".

Военный расставил собратьев в круговую оборону для наблюдения и для готовности к ведению боя, ведь никто не понимал, что будет дальше.

Мы стояли на горке, а снизу в тумане как будто Славянск. У нас в то время не было ни гранатометов, ни гранат, ни больших магазинов к пулеметам,

– сказал Сухаревский.

Его бойцы имели автоматы, стандартный набор магазинов, ракетницы заложенные в БТР и вооружение к бронетранспортерам.

Вадим Сухаревский вспомнил, что "Альфа" суетилась, ее бойцы куда-то собирались, готовились к бою. Это заставляло нервничать.

Я начал наблюдать, что одна за другой машины с непонятными мужчинами, которые очень пристально смотрели в нашу сторону, проезжая мимо, сворачивали чуть дальше, в обе стороны в лес. Я приказал усилить внимание. Оказалось, что не зря,

– рассказал он.

Через некоторое время, практически на ходу, с легковой гражданской машины, высадилось несколько мужчин, которые вплотную начали расстреливать "Альфу".

Начался бой, но Вадим Сухаревский не поверил, что это реально. Однако из-за криков раненых и первого убитого осознание ситуации пришло быстро.

Большинству его ребят тогда было 19 – 20 лет. Они смело под этими обстрелами, не имея опыта ни одного боя, выскакивали, стреляли, загружали раненых.

Сухаревскому по рации запрещали вступать в бой, но из леса начали выходить очень хорошо снаряженные вражеские силы.

Это была большая группа, которая шла в обход и должна была зайти практически в тыл украинских военных.

То, что мы их увидели, выехали и начали по ним стрелять, как раз стало переломным моментом в том бою, потому что у них не получилось осуществить тот замысел,

– подчеркнул Сухаревский.

Вражеские силы имели целью забрать украинскую технику, показать деморализацию наших войск.

После этого боя в лагере военный давал подробные показания заместителю главного прокурора Украины о том, как шел бой в Славянске.

Как действовала Россия в начале АТО?