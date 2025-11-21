Похищение, предательство и первое убийство: воспоминания крымской татарки о Революции достоинства и оккупации

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Эта дата связана с началом двух исторических событий в Украине: Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года, которая началась как Евромайдан. Десятки тысяч людей собрались на Майдане Независимости в Киеве в поддержку европейского будущего Украины. Акции протеста охватили и другие украинские города, и Крым не стал исключением.

Журналистка из Крыма Эльвина Сеитбуллаева в интервью 24 Канала вспомнила, что происходило на полуострове во время Революции достоинства и как заходили первые "зеленые человечки". Больше деталей – читайте далее в материале.

Важно Эволюция достоинства, или как Майдан 10 лет назад изменил нас: интервью с воином Дмитрием Пальчиковым

Что происходило в Крыму во время Революции достоинства?

Во время Революции достоинства ты была в Крыму. Как там тогда воспринимали то, что в ноябре первые люди вышли на митинги, а потом в феврале пошел разгон? Понимали ли, что дальше может быть военная агрессия России? Какие тогда были настроения в Крыму относительно Майдана? Что побудило людей выходить на митинги?

В то время, когда в Киеве была Революция достоинства, в Крыму также были акции. Они проходили на центральной площади Ленина (Симферополь, – 24 Канал). Там собирались люди – в основном проукраински настроенные крымчане, а также крымские татары. Я помню, что тогда акции были небольшие, но каждый день. Раз в неделю были и большие проукраинские акции в поддержку целостности против режима Януковича.

Также помню, что когда была Революция достоинства в Киеве, из Крыма евромайдановцы выезжали в столицу. Мы это фиксировали именно на Симферопольском вокзале вместе с коллегами, где бюджетников отправляли на акции Антимайдана, чтобы они там протестовали. Выкупали даже вагоны для них.

Также были проукраинские активисты, которые ездили в Киев, – из Бахчисарая выкупали билеты на целый вагон. Члены Меджлиса организовывали такие мероприятия, чтобы поддержать Майдан.

В Киеве был даже такой уголок Крыма, где готовили национальную еду и выступали лидеры крымскотатарского народа, в частности Мустафа Джемилев (уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, – 24 Канал). Туда приезжали люди из Крыма, которые впоследствии возвращались.



Революция достоинства в Киеве / Фото Getty Images

Были и те, кто выступал против Майдана. "Партия регионов" оплачивала им дорогу, некоторым даже платили, чтобы они поехали. Мы как журналисты это фиксировали. Также мы встречали тех, кто возвращался в автобусах с разбитыми окнами. Вероятно, они "получили" за то, что не поддерживали Майдан, то есть это были антимайдановцы.

На тот момент ты работала в Крыму журналисткой?

Тогда я работала журналисткой на телеканале АТР (первый крымскотатарский телеканал, – 24 Канал), где у нас были новости на трех языках: крымскотатарском, украинском и русском.

Помню один из материалов о том, как антимайдановцы возвращались из Киева. Они были в автобусах, и мы поехали туда снимать их возвращение. Автобусы были почти разрушены, было выбито стекло. Эти антимайдановцы были в ужасном состоянии, потому что их начали проверять.

Как "зеленые человечки" зашли в Крым?

Когда уже началась российская аннексия Крыма, появились "зеленые человечки", понимали ли люди, что началась агрессия со стороны России? Что тогда происходило, какие были мысли и где ты тогда находилась?

Тогда количество акций увеличивалось. Одна из таких крупных акций была 23 февраля, когда на площади Ленина собралось очень много людей. А потом, когда Янукович уже убегал из Киева, у нас все равно продолжались митинги.

26 февраля проходил один из крупнейших митингов в поддержку территориальной целостности. Возле Верховной Рады в Крыму, по разным оценкам, собралось 15 тысяч крымчан. В основном это были проукраински настроенные люди, потому что тогда стало известно, что в ВР должны проголосовать якобы за независимость Крыма.



Крымские татары на митинге / Фото Getty Images

За считанные часы собрался большой митинг, люди были против. Тогда в Верховной Раде Крыма не хватило несколько голосов, чтобы это приняли. Был момент, когда некоторые депутаты вроде бы проголосовали, но на самом деле они не присутствовали на сессии. Тогда крымские татары вместе с украинцами отсрочили оккупацию Крыма на один день, потому что уже на следующий день, 27 февраля, Верховную Раду Крыма, Совет министров и все админздания захватили "зеленые человечки".

Как люди на это отреагировали? Тогда большинство выступало за то, чтобы остаться в составе Украины или наоборот?

26 февраля, было такое ощущение, что мы победили, а 27 февраля, когда мы увидели, что захватили Верховную Раду и Совет министров, а потом и админздания, было такое разочарование на душе ... На "зеленых человечках" тогда не было опознавательных знаков, чтобы понять, что это русские, но все понимали, что это они. Особенно когда они начали блокировать и захватывать украинские военные части.

Я была в Перевальном районе Симферополя. Мы видели, как некоторые военные еще утром поддерживали Украину, а уже в обед или после обеда их подкупали россияне и они переходили на сторону России. И это было таким разочарованием, потому что это делало и руководство воинских частей.



Солдаты без опознавательных знаков охраняют здание крымского парламента, рядом с табличкой: "Крым – Россия" / Фото Getty Images

Как проходил "референдум" о присоединении Крыма к России?

После этого люди все равно выходили на протесты или все же боялись?

Некоторые не выходили, потому что боялись, они ждали. Однако были и те, кто выходил на протесты. Они приезжали к своим землякам в воинские части, готовили дома еду и приносили туда; дежурили, передавали – такая была поддержка. Были проукраински настроенные люди, которые стояли возле воинских частей Симферополя, Евпатории, Бахчисарая, чтобы поддержать.

Эти акции протеста были даже и тогда, когда прошел так называемый референдум, где крымские татары фактически полностью блокировали этот день. Утром все крымские татары шли в мечеть молиться за территориальную целостность Украины, а потом возвращались и была такая акция – приготовить еду. Кто-то лепил пельмени, кто-то готовил национальные блюда. Никто из них не участвовал в этом фарсе ("референдуме", – 24 Канал).

Мы хотели проверить, как проходил этот так называемый референдум. Мой коллега пошел с одним документом и смог проголосовать на нескольких избирательных участках. Все это мы снимали на скрытую камеру, чтобы показать этот фарс в Крыму. То есть люди, не имея прописки, имея только один документ, могли проголосовать на нескольких участках.

Мои коллеги также фиксировали фарс по подсчету голосов. Они (россияне, – 24 Канал) сами писали нужные им цифры. Однако были и люди, которые шли и поддерживали Россию. С другой стороны, все это происходило под дулами автоматов. Я тогда работала в Бахчисарае и все это фиксировала. И да, при входе на месте проведения так называемого референдума были люди с автоматами, которые стояли и смотрели.

Про угрозы журналистам и первого убитого в Крыму

После этого сколько ты еще находилась в Крыму? Сколько времени у тебя еще оставалось, чтобы быть там в безопасности? Когда уже начались угрозы крымчанам, надуманные задержания и т.д.?

Угрозы начались почти сразу после начала акций в поддержку территориальной целостности Украины. Когда проходили акции, те полицейские, которые потом поддерживали Россию, прописывали протоколы для активистов.

Они собирали информацию на активистов или как это происходило? Как они вычисляли, что это те же люди? Или они пытались задержать их на акциях протеста?

Полиция, которая в то время работала в Крыму, выступала против участников акции, потому что они выписывали им протоколы, то есть препятствовали проведению митингов. Если же там были пророссийские провокаторы, то полицейские просто смотрели и ничего не делали.

Это же наша украинская полиция была, да?

На то время, да, украинская полиция. По фиксации на видео можно было посмотреть, кто участвует в этих акциях, и потом уже преследовать. Одним из первых жертв российской оккупации стал Решат Аметов, который вышел на единичный митинг. Было видео, которое зафиксировало, что так называемая самооборона похитила его на площади Ленина, посадила в машину, и уже через некоторое время его нашли убитым в одном из сел Симферопольского района.

Он был первой жертвой, потом были похищения других активистов. Есть некоторые активисты, которых держали, а потом вывезли в Херсонскую область. Были те, которых похитили и их судьба вообще неизвестна. Однако все равно протесты в Крыму продолжились до весны.

Например, 8 марта женщины Крыма, которые поддерживали территориальную целостность Украины, вышли к центральным дорогам с плакатами в руках, с детьми. Они настаивали на том, что они против войны, "за" территориальную целостность, что Крым – это Украина. Люди с плакатами выходили в Евпатории, Керчи и Симферополе.

О выезде из Крыма после оккупации россиянами

Сколько времени ты еще могла находиться в Крыму? Тебе лично угрожали?

Нет, не угрожали. Я работала на АТР и фиксировала все те военные преступления, которые происходили в 2014 году: пророссийские акции, захват воинских частей.

Также мы снимали проукраинские акции, когда люди выходили поддержать территориальную целостность, и как выезжали украинские военные, в частности из села Перевальное – те, кто остался предан Украине, были вынуждены покинуть полуостров и выехать на материковую часть. Им дали время собраться. А большинство военной части перешло на сторону России.

Когда ты уехала из Крыма?

Я уехала 23 августа.

Это было связано с тем, что Россия пришла с оккупацией или ты просто не могла там находиться, потому что было трудно работать?

Я поняла, что работать так свободно, как это было до оккупации, уже не будет возможности. То есть я не могла работать там во время войны.

Тогда ты фактически должна была бы сотрудничать с россиянами.

Ты должна или подпольно работать, или уйти из этой профессии, или уехать. Я выбрала последнее. С 2014 года я поехала работать в Донецкую область, освещать войну, там искала крымчан, если честно.

Были крымские татары, которые пошли воевать добровольцами в 2014 году. То есть уже тогда было понимание, что это гибридная война с Россией, а не просто против сепаратистов?

Для крымских татар Россия не была такой новой. Мы знаем предшественника России (Советский Союз, – 24 Канал), который депортировал их в 1944 году. То есть был негативный опыт.

Мы знаем, что такое "Россия" еще со времен депортации, со времен первой аннексии 1783 года. Поэтому мы знали, что это преступление и выступали против оккупации Крыма, не участвовали в так называемом референдуме, а организовывали вместе с Меджлисом большие акции в поддержку территориальной целостности. Эти акции проходили настолько долго, насколько это было возможно.

Важно 11 лет оккупации: как Крым остается территорией сопротивления

Затем, когда стало известно, что Россия уже оккупирует все части Крыма, некоторые крымские татары решили поехать в Донецкую область. Они создали батальон "Крым" с командиром Исаком Акаевым и стали на защиту. Это были добровольцы. То есть тогда уже было понимание, что Россия не будет останавливаться только на Крыме, а пойдет дальше. Военные батальона "Крым" видели возвращение полуострова только после освобождения всех территорий.

Какие сейчас настроения в Крыму?

Какие настроения в Крыму после начала полномасштабного вторжения? Остались ли там люди, которые верят, что Крым все-таки вернется в состав Украины, что удастся изгнать оккупантов?

Когда началась полномасштабная война и стали уничтожать всю военную часть временно оккупированного Крыма в Феодосии, Севастополе, когда атаковали Керченский мост, – это открыло второе дыхание. У крымских татар и вообще проукраинских людей появилось больше надежды, что Крым вернется в состав Украины.

Этой осенью мы увидели, что горело много НПЗ в Крыму, там есть дефицит бензина. Как сейчас россиянам там? Есть ли те из россиян, кто оттуда уехал? Как ухудшилась ситуация в Крыму именно из-за наших обстрелов?

Надо признать, что за более чем 10 лет оккупации Россия завезла почти миллион своих людей. Это подсчеты представительства президента Украины в Крыму. Цифра колеблется от 500 тысяч человек и более. Когда происходят взрывы во временно оккупированном Крыму, конечно, некоторые из них волнуются и выезжают. Я не знаю по количеству тех, кто выезжает, но такой факт есть. Возможно, они возвращаются.

Большинство людей настроены проукраински, но они не могут радоваться открыто, потому что тогда завтра или послезавтра к ним придут с обысками и арестами. Мы этого не видим открыто, потому что россияне следят за всем. Однако знаю, что есть люди, которые радуются.

Когда Крым вернется в состав Украины, ты хочешь поехать и остаться там? Или просто хочется домой, к родным?

Для большинства людей Крым – просто отдых. Лично для меня – историческая родина. Это место, куда мы годами мечтали вернуться. И конечно, после того, как Крым освободят от россиян, мы все туда поедем.

Я уверена, что каждый, кто сейчас живет на материковой части Украины, кто долгое время не ездил домой, потому что не было такой возможности, поедет домой. Крым – это Украина, поэтому мы будем ездить и туда, и в Киев, и в другие города нашей страны.