"Особый случай": в Венгрии назвали условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Украина продолжает свой путь к членству в Евросоюзе. Следующим этапом должно стать начало переговорного процесса по этому поводу, который блокирует Венгрия. Поэтому там объяснили свои условия.

Государственный секретарь Венгрии, ответственный за политику безопасности, Петер Штарай заявил, что Украина должна выполнить требования Будапешта по нацменьшинствам, чтобы тот одобрил рамку для переговоров и дал "зеленый свет" на проведение первой межправительственной конференции. Кроме того, во время председательства в Совете ЕС уже с июля 2024 года Будапешт будет продвигать вопрос расширения, но Украину называет "особым случаем", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Председательство Венгрии в Совете ЕС

С июля этого года Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС и определять повестку дня для европейских министров. По словам Штарая, Будапешт будет поддерживать процесс расширения, однако суждения венгров будут базироваться на индивидуальных показателях. Венгерское правительство считает, что расширение не должно происходить волнами.

Мы не считаем, что страны должны быть связаны между собой, их следует оценивать по их собственным достижениям. Мы хотим иметь регулярный политический диалог со странами-кандидатами и участвовать в как можно большем количестве встреч во время председательства,

– сказал государственный секретарь Венгрии.

Он также очертил планы Будапешта по расширению во время председательства в Совете ЕС. По его словам, Венгрия хотела бы открыть новые разделы для переговоров с Сербией, Албанией и Северной Македонией и закрыть некоторые разделы с Черногорией. Также Венгрия выступает за открытие переговоров о вступлении с Боснией и Герцеговиной и официальное начало переговоров с Молдовой.

Требования в отношении нацменьшинств

Вопрос начала переговоров о вступлении с Украиной Петер Штарай называет "особым случаем". Госсекретарь говорит, что "никакого шантажа нет" со стороны Венгрии. По его мнению, каждая страна-кандидат должна соответствовать условиям, установленным Еврокомиссией и государствами – членами ЕС.

Украина все еще должна пройти этот путь, потому что развитие нации не может идти бок о бок с ограничением прав меньшинств. И это базовая линия для Венгрии. Это не двусторонний вопрос, это вопрос прав человека, а также вопрос безопасности,

– сказал Петер Штарай.

Он отметил, что венгерское правительство ведет переговоры с Украиной и надеется договориться. Венгерская сторона отмечает, что рамки переговоров не будут принять до тех пор, пока Киев не выполнит требования Будапешта.

Поэтому мы надеемся, что будет прогресс. Мы поддерживаем европейскую перспективу Украины, но они должны выполнить свои обязательства,

– сказал государственный секретарь Венгрии.

Он также обратился к европейским министрам с призывом прекратить обвинять Венгрию в блокировании процесса расширения и порекомендовал не высказываться о необходимости реформ в процессе принятия решения в Совете ЕС квалифицированным большинством. По мнению Штарая, это не способствует поиску консенсуса в Евросоюзе.

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