Вся Украина ждет начала наступательных действий наших бойцов, однако не следует так трактовать заявления министерства обороны. На это в эфире 24 Канала указал военный эксперт Олег Жданов.

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Жданов заметил, что первый этап контрнаступления включает его подготовку. Наверное, это имела в виду Анна Маляр.

Подготовительный период

Для начала контрнаступления нужно знать, какая ситуация сейчас у противника и выбить основные цели, которые могут мешать украинскому контрнаступлению, отметил Жданов.

Это можно считать началом. Подготовительный период тоже включает и само контрнаступление,

– прокомментировал военный эксперт.

Однако украинские войска пока могут находиться в районах сосредоточения и даже не начинать движение, а продолжать подготовку, получение техники и накопление вооружения.

Жданов отреагировал на слова Анны Маляр: смотреть видео

Что известно о подготовке Украины к контрнаступлению