Вся Украина ждет начала наступательных действий наших бойцов, однако не следует так трактовать заявления министерства обороны. На это в эфире 24 Канала указал военный эксперт Олег Жданов.
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Жданов заметил, что первый этап контрнаступления включает его подготовку. Наверное, это имела в виду Анна Маляр.
Подготовительный период
Для начала контрнаступления нужно знать, какая ситуация сейчас у противника и выбить основные цели, которые могут мешать украинскому контрнаступлению, отметил Жданов.
Это можно считать началом. Подготовительный период тоже включает и само контрнаступление,
– прокомментировал военный эксперт.
Однако украинские войска пока могут находиться в районах сосредоточения и даже не начинать движение, а продолжать подготовку, получение техники и накопление вооружения.
Жданов отреагировал на слова Анны Маляр: смотреть видео
Что известно о подготовке Украины к контрнаступлению
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что о дате начала украинского наступления пока неизвестно. Военно-политическое командование примет взвешенное решение в соответствии с законами Украины.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, ничто не в состоянии изменить планы Украины на контрнаступление. Украина нацелена на результат, чтобы добиться победы.
- Военный Алексей Гетьман убежден, что российская армия не сможет так держать оборону, как это делает украинская армия. Они будут иметь силы оказывать активное сопротивление во время контрнаступления.