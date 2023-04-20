Вся Україна чекає початку наступальних дій наших бійців, однак не варто так трактувати заяви міністерства оборони. На це в ефірі 24 Каналу вказав військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов зауважив, що перший етап контрнаступу включає його підготовку. Певно, це мала на увазі Ганна Маляр.

Підготовчий період

Для початку контрнаступу потрібно знати, яка ситуація зараз у противника і вибити основні цілі, які можуть заважати українському контрнаступу, зауважив Жданов.

Це можна вважати за початок. Підготовчий період теж включає і сам контрнаступ,

– прокоментував військовий експерт.

Проте українські війська поки що можуть перебувати в районах зосередження, і навіть не починати рух, а продовжувати підготовку, отримання техніки та накопичення озброєння.

Жданов відреагував на слова Ганни Маляр: дивитись відео

Що відомо про підготовку України до контрнаступу