Вся Україна чекає початку наступальних дій наших бійців, однак не варто так трактувати заяви міністерства оборони. На це в ефірі 24 Каналу вказав військовий експерт Олег Жданов.
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Жданов зауважив, що перший етап контрнаступу включає його підготовку. Певно, це мала на увазі Ганна Маляр.
Підготовчий період
Для початку контрнаступу потрібно знати, яка ситуація зараз у противника і вибити основні цілі, які можуть заважати українському контрнаступу, зауважив Жданов.
Це можна вважати за початок. Підготовчий період теж включає і сам контрнаступ,
– прокоментував військовий експерт.
Проте українські війська поки що можуть перебувати в районах зосередження, і навіть не починати рух, а продовжувати підготовку, отримання техніки та накопичення озброєння.
Жданов відреагував на слова Ганни Маляр: дивитись відео
Що відомо про підготовку України до контрнаступу
- Секретар РНБО Олексій Данілов, заявив, що про дату початку українського наступу наразі невідомо. Військово-політичне командування ухвалить зважене рішення відповідно до законів України.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, ніщо не в змозі змінити планів України на контрнаступ. Україна націлена на результат, аби досягти перемоги.
- Військовий Олексій Гетьман переконаний, що російська армія не зможе так тримати оборону, як це робить українська армія. Вони матимуть снаги чинити активний супротив під час контрнаступу.