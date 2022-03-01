Начался штурм Херсона: враг наступает со стороны аэропорта
Источник:телеграм Госспецсвязи
В Херсоне в 02:27 1 марта русские войска начали штурм города. Предварительно известно, что он проходит со стороны аэропорта.
Соответствующую информацию обнародовали в Государственной службе специальной связи и защиты Украины. Это случилось в ночь на 1 марта – то есть после 5 дней войны, которую Россия начала против Украины.
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Орки цинично штурмуют Херсон
Начался штурм Херсона. По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта,
– говорится в сообщении.
Речь идет о подступе к Николаевскому шоссе и кольцу возле хладокомбината. Пока никакой официальной информации нет.
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