Начался телефонный разговор Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин начали телефонный разговор. Переговоры начались в 16:00 по киевскому времени, однако сообщили о них позже.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Что известно о переговорах Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин около 16:00 по киевскому времени начали телефонный разговор. По состоянию на сейчас переговоры лидеров еще продолжаются – они продолжаются уже час.

Как сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, разговор Трампа и Путина продолжается уже час и "проходит хорошо".

Известно, что вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио находятся в Белом доме. Они прибыли в ожидании результатов телефонного разговора Трампа и Путина.

В СМИ сообщают, что переговоры президента США и российского диктатора должны были начаться в 09:00 по восточному времени (15:00 по Киеву) и должны были продлиться до 11:00 (17:00 по Киеву). Однако разговор начался на час позже, а затем, вероятно, продлится дольше – около 18:00 по киевскому времени.

Пока никаких деталей относительно разговора Путина и Трампа не сообщают. Ранее в СМИ утверждали, что главной темой переговоров станет предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине. Кроме того, Трамп также может обсудить возможные территориальные уступки и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

В то же время журналисты Bloomberg высказали предположение, что Трамп может пожертвовать интересами Киева и попытается заключить мирное соглашение на условиях России, оставив Украину ослабленной и уязвимой для Кремля в будущем. В СМИ добавили, что критики Трампа опасаются, что президент США может пойти на уступки Путину без согласия Украины, поставив украинского лидера Владимира Зеленского в опасное положение.

Накануне разговора американский президент выразил уверенность, что Кремль согласится на 30-дневное перемирие.