Начинаем Движение Украина для героев и создаем всеукраинскую сеть поддержки, – Верещук

Министр Ирина Верещук объявила о создании Движения Украина для героев, а также о создании всеукраинской сети поддержки.

Во время брифинга министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила внедрение новых инициатив. Все они ориентированы на поддержку украинской армии.

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Ирина Верещук возглавит штаб поддержки

"Уважаемые украинцы, мы начинаем Движение Украина для героев. Чтобы наши герои имели все необходимое, мы создаем всеукраинскую сеть поддержки", – подчеркнула она.

Ирина Верещук подчеркнула, что все это будет способствовать конкретной помощи нашим защитникам. Также министр добавила, что общенациональный штаб возглавит она сама. В областях и регионах будут открываться штабы.

Вся система поддержки будет работать на основе Офиса Президента. Соответствующее поручение уже отдал президент Владимир Зеленский.

Если вы знаете о конкретных нуждах наших военных, как гуманитарных, так и милитарных – контактируйте со штабами нашего движения,

– сказала она.

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