Начинается гонка вооружений: политический эксперт ответил, к чему Трамп толкает мир

Страны Европы, вероятно, планируют повышать уровень обороноспособности. Это выгодно США, которые имеют много заводов, производящих оружие.

Доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала отметил, что вооружение в мире будет расти в разы. В течение следующих лет накопления вооружения будет происходить не только в США, но и в дружественных странах, в частности в ЕС и Украине.

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"Накопление вооружения будет расти в сотни и тысячи раз. Во-первых, это выгодно США и Дональду Трампу в частности. Сами республиканцы владеют и лоббируют интересы огромного количества производителей оружия. И перестать зарабатывать на этом сотни миллиардов долларов они не смогут", – сказал Андрей Городницкий.

Кто будет повышать уровень боеспособности

Он убежден, что в США не будет прекращено производство оружия, а также его поставки Украине.

Это все только слова. Если начать считать, то они, как минимум, вынуждены будут продавать это вооружение, потому что запустили огромное количество новых заводов, и теперь эту продукцию нужно куда-то девать. Все это три года строилось не для того, чтобы просто закрыть,

– добавил Городницкий.

Он отметил, что, скорее всего, лоббисты будут продвигать через Трампа идею, что после прекращения огня следует повысить уровень боеспособности ЕС и Украины на новый уровень.

"Я уверен на 100%, что они не позволят это сделать россиянам. По крайней мере не в таком качестве. Они могут брать количеством, но качество у них будет хромать. Я не думаю, что санкции на суперуникальные технологии будут сняты, чтобы россияне могли производить новые самолеты или ракеты, которые смогут бить далеко и мощно", – отметил Городницкий.

Он добавил, что Россия, как всегда, только будет заявлять о якобы наличии "крутых ракет", но эти ракеты не будут качественными.

Ядерное вооружение в мире

Трамп, вероятно, подталкивает мир и к ядерному вооружению. Однако под большим вопросом, действительно ли странам удастся накопить ядерное оружие.

Если многие говорят об этом, то это еще не значит, что так и будет. Многие хотят ядерное оружие – Польша, Германия. Южная Корея давно требует от США "ядерный зонтик", но им этого никто не дает в течение многих лет,

– сказал Городницкий.

Он добавил, что этого не произойдет из-за США. Если ситуация действительно начнет обостряться, а производство ядерного вооружения во Франции и Великобритании будет расти, это может привести к тому, что авторитет Трампа начнет снижаться. Ведь он допустил увеличение вооружения, хотя сам говорит, что хочет, наоборот, его сокращения.