Начнутся хороводы вокруг СИЗО, – Лещенко о ситуации, если Медведчука посадят
Источник:24 канал
Виктор Медведчук может претендовать на "икону протестного избирателя". Есть все шансы, что он повторит судьбу Юлии Тимошенко во времена беглого президента Виктора Януковича.
Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале сказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, если Медведчук окажется в тюрьме – начнутся акции протеста.
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"Если его посадят, то начнутся хороводы вокруг СИЗО, акции протеста. Начнут говорить, что его преследуют за политические взгляды, как это произошло с Тимошенко", – заверил Лещенко.
В то же время есть еще один вариант развития событий – держать ситуацию на "хрупком балансе".
Преследование есть, но он не сидит, ведь домашний арест – это не форма такого заключения. Наоборот он пользуется всеми благами цивилизации, но не может ходить на телеэфиры,
– заметил журналист.
В то же время эксперт по политике Олег Солонтай отметил, что если после Медведука не будет других громких посадок – будет такое же быстрое разочарование общества, как во времена других президентов.
Солонтай: у Януковича было так же
Эксперт по политике вспомнил, что Виктор Янукович активно говорил о борьбе с "оранжевыми падлюками". В то же время когда сажал Юлию Тимошенко – было так же как у Зеленского.
Рейтинг Януковича укреплялся. Однако после того, когда он посадил Юлю, а туда не отправились все остальные – оказалось, что это просто расправа над оппоненткой,
– отметил Солонтай.
"Что это было?" с Сергеем Лещенко и Олегом Солонтай: смотрите видео
Дело Медведчука: коротко
- Пророссийского политика Виктора Медведчука подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.
- Венедиктова подписала ему подозрение еще в мае 2021 года.
- Под домашним арестом он находится с 13 мая.