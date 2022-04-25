Националистическая литература и коктейли Молотова: ФСБ говорит, что Соловьева хотели убить

Из-за полного провала в войне против Украины в России разразилась настоящая истерика. Маразм достиг такого уровня, что ФСБ заявила о подготовке СБУ покушения на Соловьева.

Федеральная служба безопасности издала информацию о предотвращении убийства, задержав членов "неонацистской террористической организации". Об этом сообщают российские пропагандисты.

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По смехотворной версии ФСБ, группа неизвестных якобы по заказу Службы безопасности Украины планировала покушение на Соловьева. Также утверждается, что в ходе обысков якобы изъято:

самодельное взрывное устройство;

8 самодельных коктейлей Молотова;

6 пистолетов ПМ;

обрез охотничьего ружья;

гранату РГД-5;

более тысячи патронов;

наркотические средства;

поддельные украинские паспорта;

националистическая литература и атрибутика.

Стоит заметить, что оружия слишком много для убийства только одного человека. Удивление, мягко говоря, вызывает и наличие "националистической литературы и атрибутики". Следовательно, можно заключить, что "планирование покушения" на Соловьева – это еще одна позорная попытка провокации России против Украины.

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