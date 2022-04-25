Националистическая литература и коктейли Молотова: ФСБ говорит, что Соловьева хотели убить
Из-за полного провала в войне против Украины в России разразилась настоящая истерика. Маразм достиг такого уровня, что ФСБ заявила о подготовке СБУ покушения на Соловьева.
Федеральная служба безопасности издала информацию о предотвращении убийства, задержав членов "неонацистской террористической организации". Об этом сообщают российские пропагандисты.
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По смехотворной версии ФСБ, группа неизвестных якобы по заказу Службы безопасности Украины планировала покушение на Соловьева. Также утверждается, что в ходе обысков якобы изъято:
- самодельное взрывное устройство;
- 8 самодельных коктейлей Молотова;
- 6 пистолетов ПМ;
- обрез охотничьего ружья;
- гранату РГД-5;
- более тысячи патронов;
- наркотические средства;
- поддельные украинские паспорта;
- националистическая литература и атрибутика.
Стоит заметить, что оружия слишком много для убийства только одного человека. Удивление, мягко говоря, вызывает и наличие "националистической литературы и атрибутики". Следовательно, можно заключить, что "планирование покушения" на Соловьева – это еще одна позорная попытка провокации России против Украины.
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