Эти шаги необходимы, – Зеленский объяснил передачу государству "Мотор Сичи" и "Укрнафты"

Украина национализировала 5 предприятий, среди которых "Мотор Сич" и "Укрнафта". Президент объяснил, зачем это сделали.

На состоявшемся 5 ноября заседании Ставки Верховного Главнокомандующего приняли решение о передаче в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта".

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Объяснение Владимир Зеленского

Глава государства подчеркнул, что эти шаги вполне законны. Он пояснил, что их необходимо выполнить в условиях полномасштабной войны, ведь все усилия должны быть направлены для защиты страны и поддержки ВСУ.

Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечивать назревшие потребности нашего сектора обороны. В эти трудные времена мы должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии,

– сказал президент.

Почему активы этих компаний национализировали

Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передали Министерству обороны Украины. После отмены военного положения указанные активы могут быть возвращены владельцам или их стоимость могут возместить.

Напомним, что в собственность государства передадут акции 4 лиц:

Игоря Коломойского – "Укрнафта", "Укртатнафта",

Константина Жеваго – "АвтоКрАЗ",

российского бизнесмена Константина Григоришина - "Запорожтрансформатор",

Вячеслава Богуслаева – "Мотор Сич".

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