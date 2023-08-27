Национализация стратегических объектов: Зеленский сказал, заберут ли предприятия у олигархов

В эпоху стремительного накопления капитала часть предприятий досталась олигархам. Некоторые стратегические энергообъекты должны возвратиться под контроль государства.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Наталии Мосейчук, сообщает 24 Канал.

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Президент прокомментировал возможную национализацию предприятий

Зеленский заметил, что предприятия нужно возвращать под контроль государства там, где это разрешает закон. Особенно в условиях, когда Украине важно обеспечить надежность энергетики зимой.

Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков. Есть предприятия, на которые мы не можем и зайти, и обеспечить их безопасность. Это абсолютно требование военного времени,

– считает украинский лидер.

По его словам, так же следует поступить и с другими стратегическими отраслями.

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Президент рассказал о производстве оружия в Украине

Глава государства рассказал, что Украина производит такое количество "Нептунов", "Стугн" и "Корсаров", которая даже не в десятки раз больше, чем до войны. Эти цифры – просто колоссальные.

Они постоянно на фронте, их одобряют наши военные, хочется еще больше, но вы не представляете, какое количество мы строим,

– сказал президент.

По его словам, Украина начала производить оружие образца НАТО, которого не должно быть на территории нашего государства.

"У нас есть отечественная артиллерия 155 калибра на поле боя. У нас системное производство. Этого пока мало для фронта, но это в разы больше, чем было", – пояснил Зеленский.

Также Украина самостоятельно производит дроны. Президент лично проверяет производство.