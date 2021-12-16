Национальное сопротивление во время войны: Рада приняла изменения в законодательство
16 декабря 2021 , 15:24Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада 16 декабря приняла за основу законопроект об изменениях в закон относительно национального сопротивления. Они касаются подчинения органов власти при сопротивлении.
Инициативу поддержали 256 народных депутатов. Против были 5, воздержались – 84, не голосовали – 22.
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Что предусматривают изменения
- Инициатива регулирует вопросы полномочий Кабмина и военного командования по вопросам выполнения правового режима военного положения.
- Также уточняет полномочия органов военного управления Вооруженных сил. В частности, Командование сил специальных операций ВСУ, которое является организатором движения сопротивления.
- Изменения касаются и денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время особого периода;
- Определяет порядок и условия подчинения Нацгвардии во время введения правового режима военного положения.
Законопроект о национальном сопротивлении: что известно
Верховная Рада еще в июне 2021 года приняла закон №5557 "Об основах национального сопротивления". Инициатива предполагает вовлечение широких слоев населения в защиту своей страны.
Что такое национальное сопротивление?Это комплекс мероприятий, которые организуют и осуществляют для обороны Украины, привлекая многих граждан. Главными в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должны стать силы специальных операций ВСУ, а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.
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