Под Киевом появится Национальное военное мемориальное кладбище: где именно

Государственная комиссия одобрила проект крупнейшего комплекса воинских захоронений в стране. Таким образом под Киевом появится Национальное военное мемориальное кладбище

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Министерства по делам ветеранов Александр Порхун. ГП "Укргосстройэкспертиза" подтвердило то, что проект кладбища соответствует действующим строительным нормам.

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Национальное военное мемориальное кладбище

Самый масштабный в истории Украины проект по чествованию и увековечению памяти погибших защитников и защитниц будет реализован в Гатненской территориальной общине под Киевом,

– написал он.

Порхун отметил, что проект Национального военного мемориального кладбища разработан в соответствии с действующими государственными строительными нормами, стандартов и правил. Это касается как эксплуатационной безопасности, так и вопросов энергосбережения и инклюзии.

Кроме этого, Укргосстройэкспертиза подтвердила кладбище не будет иметь негативного влияния на окружающую среду и экологию. Нарушений санитарного и эпидемиологического благополучия населения не выявлено.

Исполняющий обязанности министра ветеранов рассказал, что в пределах первых двух пусковых комплексов НВМК построят:

сектора захоронений

колумбарные стены

дом траура

входную группу

центральную площадь

зону рекреации

подъездную дорогу

остановки общественного транспорта

автостоянку

административное и хозяйственное здания

пункт охраны

Чиновник рассказал, что уже в начале следующей недели министерство объявит тендер на отбор подрядчика для строительства.

"Национальное военное мемориальное кладбище – это не вопрос "хочу" или "не хочу", "земля упадет в цене" или "лес сажал своими руками". Сейчас перед нами глобальные вещи – сохранения нации. И Защитники и Защитницы, которые вскоре с почестями найдут именно здесь свое "последнее место дислокации", отдали свои жизни ради сохранения нашей жизни, нашей земли, леса, общего дома. Это моя позиция как руководителя Минветеранов, как Героя Украины, как ветерана и как человека, который будет защищать права ветеранов и ветеранок, членов их семей и семей погибших. Где бы я ни был. Честь имею", – написал Порхун.

Что известно о кладбище

Премьер Денис Шмыгаль 23 марта сообщил о принятии ключевого решения о создании Национального военного мемориального кладбища. Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете – речь идет о 515 миллионах гривен.

Отмечается, что на НВМК будут хоронить военнослужащих, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество", ордена княгини Ольги, которые принимали участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, Герои Украины, которым с 2014 года вручили орден "Золотая Звезда".