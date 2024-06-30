Про це повідомив виконувач обов’язків очільника Міністерства у справах ветеранів Олександр Порхун. ДП "Укрдержбудекспертиза" підтвердило те, що проєкт кладовища відповідає чинним будівельним нормам.

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Національне військове меморіальне кладовище

Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих захисників і захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом,

– написав він.

Порхун зазначив, що проєкт Національного військового меморіального кладовища розроблений відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил. Це стосується як експлуатаційної безпеки, так і питань енергозбереження та інклюзії.

Окрім цього, Укрдержбудекспертиза підтвердила кладовище не матиме негативного впливу на навколишнє середовище та екологію. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено.

Виконувач обов'язків міністра ветеранів розповів, що у в межах перших двох пускових комплексів НВМК збудують:

сектори поховань

колумбарні стіни

будинок трауру

вхідну групу

центральну площу

зону рекреації

під'їзну дорогу

зупинки громадського транспорту

автостоянку

адміністративну та господарську будівлі

пункт охорони

Посадовець розповів, що вже на початку наступного тижня міністерство оголосить тендер на відбір підрядника для будівництва.

"Національне військове меморіальне кладовище – це не питання "хочу" чи "не хочу", "земля впаде в ціні" або "ліс садив своїми руками". Наразі перед нами глобальні речі – збереження нації. І Захисники та Захисниці, які невдовзі з почестями знайдуть саме тут своє "останнє місце дислокації", віддали свої життя задля збереження нашого життя, нашої землі, лісу, спільного дому. Це моя позиція як керівника Мінветеранів, як Героя України, як ветерана і як людини, яка захищатиме права ветеранів і ветеранок, членів їх родин та сімей загиблих. Де б я не був. Честь маю", – написав Порхун.

Що відомо про кладовище

Прем'єр Денис Шмигаль 23 березня повідомив про ухвалення ключового рішення щодо створення Національного військового меморіального кладовища. Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті – йдеться про 515 мільйонів гривень.

Зазначається, що на НВМК хоронитимуть військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги, які брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, Герої України, яким з 2014 року вручили орден "Золота Зірка".