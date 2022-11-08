Война активизировала два типа несправедливости в России, – политолог объяснила ситуацию

В Украине уже полегло немало представителей национальных меньшинств – бурят, якутов, дагестанцев и других. Зато москвичи хотят наблюдать за войной по телевизору, а не участвовать в ней.

Есть немало направлений, которые могут активизировать спящий национальный вопрос на фоне российской агрессии и экономического кризиса. Об этом 24 каналу сказала политолог Олеся Яхно.

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Как отмечает Яхно, война и мобилизация активизировала два типа несправедливости в России:

диспропорциональное вовлечение в войну национальных республик, расположенных на расстоянии, чтобы это не было заметно;

социальная несправедливость – повестки вручают не детям элит, а глубинному народу.

Межнациональная тема в России стоит очень остро,

– замечает Яхно.

В период с 2005 по 2010 год было понятие "русские марши". В Москве проводили митинги с призывом "Рассия для русских", которые были направлены против чеченцев, представителей кавказских республик. Москвичи считали, что они ведут себя слишком свободно.

"Русский мир" – опасен для самой России

В 2015 году в России даже разрабатывали закон о российской нации. Но его не приняли.

Они очень боятся. Вся эта тема с "русским миром" может обернуться против самой России. Ведь что значит "русский мир"? А "мир" другой? А дагестанский? А бурятский? А татарский?

– подчеркнула Олеся Яхно.

По мнению политолога, должна быть какая-то логика: если говорить об имперственности – это несколько иной подход. Так, россияне просто ухватились за идею нацизма, будто – то она защищает "русских". Но Россия самое многонациональное государство, состоящее из более 200 народностей и национальностей.

"В России говорят, что в Украине кто-то кого-то прижимает, якобы есть какие-то этнические конфликты. В то же время, россияне сами имеют реальный сепаратистский риск, а не надуманный, как в Украине", – объясняет политолог.

Яхно убеждена, что поднимать тему "русского мира" очень опасно. Ведь вся эта так называемая "федерация" держится на вертикали власти, а также страхе и насилии.

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