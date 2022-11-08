Є чимало напрямків, які можуть активізувати спляче національне питання на тлі російської агресії та економічної кризи. Про це 24 каналу сказала політологиня Олеся Яхно.

До теми У Бурятії жінки вийшли на антивоєнний мітинг, але тривав він не довго

Як зауважує Яхно, війна та мобілізація активізувала два типи несправедливості у Росії:

диспропорційне залучення до війни національних республік, які розташовані на відстані, аби це не було помітно;

соціальна нерівність, адже повістки вручають не дітям еліт, а глибинному народу.

Міжнаціональна тема в Росії стоїть дуже гостро,

– зауважує Яхно.

У період з 2005 по 2010 рік було поняття "русские марши". У Москві поводилися мітинги із закликом "Рассия для русских", які були спрямовані проти чеченців, представників кавказьких республік. Москвичі вважали, що ті поводяться занадто вільно.

"Рускій мір" – небезпечний для самої Росії

У 2015 році у Росії навіть розробляли закон "про російську націю". Але його не прийняли.

Вони дуже бояться. Уся ця тема з "руским міром" може обернутися проти самої Росії. Адже що значить "рускій мір"? А "мір" інший? А дагестанський? А бурятський? А татарський?,

– підкреслила Олеся Яхно.

На думку політологині, повинна бути якась логіка: якщо мовиться про імперськість – це дещо інший підхід. Так, росіняи просто вхопилися за ідею нацизму, буцім-то вона захищає "руских". Але Росія сама багатонаціональна держава, яка складається з понад 200 народностей та національностей.

"В Росії говорять, що в Україні хтось когось притискає, нібито є якість етнічні конфлікти. Водночас росіяни самі мають реальний сепаратистський ризик, а не надуманий, як в Україні", – пояснює політологиня.

Яхно переконана, що підіймати тему "рускава міра" дуже небезпечно. Адже вся ця так звана "федерація" тримається на вертикалі влади, а також – страху й насильстві.

Буряти масово їдуть! Шокуючі деталі мобілізації: дивіться відео