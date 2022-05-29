Нацист Путин и Захарова перепутали, сколько "русских" будет убито в Украине

Фраза относительно "миссии Украины убить больше русских" из уст Марии Захаровой в последнее время (а это одна из главных российских нацисток в части пропаганды) звучит все чаще.

Дисклеймер для Захаровой

Но я, как человек, понимающий значение ее слов, хочу сразу ее поправить: не "русских убить как можно больше", а россиян, пришедших в Украину с оружием в руках. И не "как можно больше", а всех. Вот это, на мой взгляд, очень важное уточнение.

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Так вот, в российском внешнеполитическом ведомстве, точнее в министерстве, обслуживающем министерство нападения РФ, тоже подводят итоги трех месяцев полномасштабного вторжения мордора, то есть фашистской федерации, в Украину.

Понятно, что, как обычно, российская пропаганда наврала – вполне возможно самой себе и своему нацисту Путину. Ведь сначала речь шла о трех днях, а вот уже три месяца.

Я понимаю все бремя ситуации на фронте, там не только хорошие новости, но на войне как на войне. И бороться нужно продолжать. А самое главное, что произошло – нет и не будет капитуляции Украины.

Кремлевской шайке придется унять аппетиты

В МИДе фашистской федерации большая беда с глаголами. Иногда они не понимают их значения. Потому что глагол "освобождать" в этом случае не имеет ничего общего с реальностью. Потому что это называется оккупация.

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Действительно, в частях нашей страны они закрепляются, роют окопы. Пока промежуточный результат таков – оккупировано 20% территории Украины, но это не конец войны. Здесь важно другое – пока нацистка Захарова говорит о Херсонской, Запорожской области, мы должны обратиться к авторитету для Маши (к словам Путина о том, что Россия не собирается оккупировать Украину – 24 канал).

Нацист Путин как всегда лжет, и очевидно, что они хотят откусить столько, сколько смогут. А я выхожу из того, что они ничего не смогут откусить.

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