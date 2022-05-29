Дисклеймер для Захарової

Але я, як людина, яка розуміє значення її слів, хочу одразу її поправити: не "рускіх убити якнайбільше", а росіян, які прийшли в Україну зі зброєю в руках. І не "якнайбільше", а всіх. Ось це, на мою думку, дуже важливе уточнення.

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Так-от, у російському зовнішньополітичному відомстві, точніше у міністерстві, яке обслуговує міністерство нападу РФ, теж підбивають підсумки трьох місяців повномасштабного вторгнення мордора, тобто фашистської федерації, в Україну.

Зрозуміло, що, як зазвичай, російська пропаганда набрехала – цілком можливо, самій собі та й своєму нацисту Путіну. Адже спочатку йшлося про три дні, а ось уже три місяці.

Я розумію весь тягар ситуації на фронті, там не тільки хороші новини, але на війні як на війні. І боротись треба продовжувати. А найголовніше, що сталося, – немає і не буде капітуляції України.

Кремлівській шайці доведеться вгамувати апетити

У МЗС фашистської федерації велике лихо з дієсловами. Іноді вони не розуміють їх значення. Тому що дієслово "звільняти" у цьому випадку немає нічого спільного з реальністю. Тому що це називається окупація.

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Справді, в частинах нашої країни вони закріплюються, риють окопи тощо. Поки що проміжний результат такий – окуповано 20% території України, але це не кінець війни. Тут важливо інше – поки нацистка Захарова говорить про Херсонську, Запорізьку області, ми одразу маємо звернутися до авторитету для Маші (до слів Путіна про те, що Росія не збирається окупувати Україну – 24 канал).

Нацист Путін як завжди бреше, і очевидно, що вони хочуть відкусити стільки, скільки зможуть. А я виходжу з того, що вони не зможуть нічого відкусити.

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