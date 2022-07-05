Нацистская технология: Россия распространяет видео с маленькой девочкой, которая якобы помогает врагу

Россияне в пропаганде используют детей. РосСМИ публикуют видео с девочкой, которая якобы помогает оккупантам с запрещенной символикой.

Соответствующую информацию Сергей Лещенко опубликовал на ежедневном брифинге. Это случилось 4 июля – на 131 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Уже используют детей: Лещенко рассказал о циничной пропаганде россиян

Россия использует в собственной пропаганде детей. Теперь на российских ресурсах появляются видео с неизвестной девушкой из города Горского, которое было оккупировано, и теперь она якобы помогает людям с логотипами Z,

– объяснил Лещенко.

Добавил, по данным пропагандистов, девочка якобы объясняла им, как передвигаться по оккупированным территориям. Все для того, чтобы держать картинку о том, что якобы дети "за войну".

То есть Россия пытается сменить нарратив. Однако Сергей Лещенко пояснил, что использование детей в пропаганде – это типично нацистская технология. Поэтому использование этого трюка Россией не вызывает удивления.

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко назвал основные фейки Кремля:

в Северодонецке Украина планировала построить военную базу НАТО. Это нереально, потому что наше государство даже не является государством-членом или кандидатом в Альянс;

Польша хочет "расчленить" Украину. Об этом Россия заявила, чтобы "объяснить" свои захватнические действия. На самом деле Польша не хочет разделить Украину.

Россия использует советское знамя, чтобы снять бремя "ответственности" с России и вызвать у людей с оккупированных городов сантименты по советскому прошлому и склонить к сотрудничеству с оккупантами.

Более того, Россия традиционно ищет иностранных пропагандистов, которые, имея иностранные фамилии, за деньги будут распространять фейки.

В завершение традиционный призыв – не доверять пропагандистам и лжецам из России, доверять украинским медиа, украинскому телемарафону, украинским военным и украинскому политическому руководству,

– призвал Лещенко.

Последние новости о циничных действиях Москвы

Болгарские спецслужбы сообщили, что им удалось установить, что Кремль платит ориентировочно 2000 евро в месяц общественным деятелям, журналистам и политикам за распространение своей пропаганды в стране.

Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла фейки россиян. В частности, о якобы принудительной мобилизации украинских женщин. Маляр объяснила, что с 2014 года ни одна женщина не была принудительно мобилизована в ряды ВСУ.

1 июля СБУ объяснила, что обезвредила агентурную группу ГРУ России, собиравшую разведданные об обороне Киева. Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко пояснил, что говорится о 4 российских агентах.

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