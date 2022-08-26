"Нацисты и террористы": как россия годами "демонизировала" украинских защитников

Кампания по "демонизации" россией добровольческих батальонов Украины носит системный характер. Цель – дискриминировать и уничтожить бойцов, которые обороняют Украину. В том, как через российскую пропаганду и публикации некоторых западных медиа, одно из таких подразделений превратилось в неонацистскую страшилку – разбирались журналисты сайта 24 канала.

Диктатор путин в своей речи, объявляя войну Украине, заявил, что цель так называемой "спецоперации" – "демилитаризация" и "денацификация". Это было адресовано внутреннему жителю рф. На протяжении многих лет российская пропаганда не просто искажала действительность в Украине, но и придумывала истории и фальшивые события, которых никогда не существовало. К этому были привлечены различные информационные площадки и представители информационного поля россии.

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В 2022 году российская пропаганда заочно избрала главными противниками так называемых "нацистов", якобы находящихся в Украине. Персонализировала она их в образе отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины – "Азов".

Как создавался полк "Азов"

Представитель Нацгвардии Украины (имя не указывается в целях безопасности) рассказал журналистам сайта 24 канала, что это подразделение было создано в мае 2014 года. И одно из его главных отличий как добровольческого подразделения, это то, что он никогда не был чисто добровольческим подразделением. Он сразу создавался как батальон полиции специального назначения . И был в составе Министерства внутренних дел Украины с самого своего начала, в отличие от других добровольческих подразделений, которые со временем начали только переходить к Вооруженным Силам Украины, Нацгвардии или полиции.

Обучение азовцев / Фото с официальной страницы "Азова"

В ноябре 2014 года был подписан приказ Министра внутренних дел о включении его в состав Нацгвардии – структуры МВД военного формирования с правоохранительными функциями. Подразделение "Азов" вошло в состав одной из бригад, дислоцировавшейся в Мариуполе. Она комплектовалась долгое время для того, чтобы иметь возможность защитить юго-восточные города Украины.

Таким образом, говоря именно об "Азове", следует понимать в первую очередь, это – защитники Мариуполя. Название "батальон" закрепилось за бойцами в мае 2014 года, когда он действительно был батальоном.

В сентябре того же года он был расширен в полк. Войдя в состав Нацгвардии – "Азов" стал спецподразделением со своей штатной структурой. Его архитектурная построена и определена уставами Нацгвардии. То есть ее нормативными документами. За время, пока существует "Азов", его личный состав и командование менялось.

"Азов" в сентябре 2014 года был расширен в полк / Фото с официальной страницы "Азова"

По словам представителя Нацгвардии, именно этому отряду всегда уделялось большое внимание международным медиа с начала его создания. Медийщики часто хотели пообщаться с ними, посмотреть их тренировки и посетить Мариуполь. И многие иностранные журналисты это делали – беспокоились, посещали их тренировки и видели, что это обычные люди, а не какие-то бойцы, как пишут в пропагандистских материалах.

За восемь лет существования этого подразделения официально в Национальную гвардию не поступало никаких материалов или обращений от физических и юридических лиц, обращений от организаций, в том числе международных, говорящих о том, что азовцы обнаружили какое-либо нарушение прав национальных меньшинств.

В Мариуполе, где расположено подразделение, с 2014 года находился офис Мониторинговой миссии по правам человека ООН, от которого также не поступало никаких обращений. Кроме того, в Мариуполе, где крупнейшая греческая диаспора в Украине, есть мечети и проживают евреи, также не поступало обращений в Нацгвардию о том, что в этом подразделении или с его стороны проводятся какие-либо нарушения.

Более того, в этом подразделении проходили службу люди, имеющие гражданство Украины, но являющиеся представителями других национальностей. В частности, также в полку есть носители русского языка.

"Азов" с 2014 года защищал Украину / Фото с официальной страницы

Никаких жалоб о нетерпимости

Правозащитник, много лет осуществляющий систему мониторинга на почве национально-расовой и религиозной нетерпимости в Украине (имя не указывается в целях безопасности) отметил, что с профессиональной точки зрения считает необходимым подтвердить, что не только со стороны государственных органов или международных организаций, но и со стороны независимых правительственных мониторинговых организаций за восемь лет существования "Азова" не было никаких жалоб на какие-либо проявления нетерпимости со стороны военнослужащих в Мариуполе.

"Мы упоминали о еврейской общине в Мариуполе. У меня хорошие личные отношения со многими представителями еврейской общины. Даже те, кто сейчас при очень тяжелых условиях в последние месяцы смогли выбраться из Мариуполя к подконтрольной украинскому правительству территории, рассказывают с очень теплым упоминанием о том, как в тяжелейших условиях во время штурма Мариуполя военнослужащие "Азова" помогали гражданским, делились последним, пытались сделать все, чтобы минимизировать потери среди гражданских от применения армией россии оружия не случайного действия",– рассказал правозащитник.

"За восемь лет существования "Азова" не было никаких жалоб на какие-либо проявления нетерпимости" / Фото с официальной страницы "Азова"

По его словам, контекстом в котором оказался "Азов" и обусловивший неадекватное внимание к себе именно иностранных СМИ, стало самое недоразумение. Он подчеркнул, что полк не является неформальной добровольческой структурой . Он является официальной частью Национальной гвардии и никогда не был неформальным с самого начала его создания.

Первый командир "Азова" Андрей Белецкий в 2014 году был избран в парламент и продолжил политическую деятельность, создавая организации и политическую партию "Нацкорпус", которую, по словам правозащитника, можно охарактеризовать как националистическую. В свою очередь " Азов" не является политическим движением или группировкой . Также он не является милитарным крылом ни одной политической партии , как его иногда представляют в иностранных медиа.

Двухдневные масштабные военные учения с участием подразделений Национальной гвардии и ВСУ / Фото с официальной страницы "Азова"

Среди военнопленных из "Азова" также немало представителей разных этнических и религиозных групп, включая крымских татар, мусульман и азербайджанцев.

Кто знает постсоветские ультраправые движения, тот понимает, насколько странно это звучит с точки зрения ультраправой идеологии,

– добавил он.

По данным соруководителя Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосифа Зисельса, в течение восьми лет около 20 евреев были военнослужащими в "Азове". Что касается информационных материалов, распространенных полком, у них не было пропаганды нетерпимости и никаких признаков неонацизма, добавил правозащитник. Кроме того, в станные записи, которые делались уже в осаде Мариуполя весной 2022 года, содержат осуждение коммунистической и нацистской идеологии.

Миф о террористической организации

российский верховный суд признал полк "Азов" террористической организацией и запретил его деятельность на территории россии. По словам юриста ( имя не указывается в целях безопасности), о сколько это решение напрямую связано с фактами и событиями, которые происходят в контексте полномасштабного вторжения россии на территорию Украины и непосредственно касаются отдельного отряда специального назначения "Азов", то это следует перевести в контекст соблюдения прав человека, в частности и соблюдения прав военнослужащих.

Все люди, входящие в состав "Азова" , являются военнослужащими Украины. Соответственно, на них распространяются законы, касающиеся всех Вооруженных сил Украины – военные уставы и обязательства, которые Украина взяла на себя в связи с международно-правовыми соглашениями. А именно Женевскими конвенциями.

"Почему это важно? Поскольку эти лица являются военнослужащими, то, попадая в плен к государству-агрессору, они, согласно Женевским конвенциям, приобретают статус военнопленных. Следовательно, комбатантов. На них распространяется гарантии, предусмотренные Женевскими конвенциями. В частности, важнейшая гарантия - это то, что к ним не могут быть применены пытки и пытки",– подчеркнул юрист.

Прощание с бойцом "Азова" / Фото с официальной страницы

Кроме того, к бойцам "Азова" не могут быть применены правила, меры и инструменты, которые применяются к преступникам любого государства (в нашем понимании россии или Украины). Комбатант не может быть подвергнут тем процедурам, которым подвергаются физические лица , совершившие преступления, например, на территории россии.

В практическом аспекте это означает, что эти лица не могут быть помещены, например, в какие-либо места несвободы – следственные изоляторы, исправительные колонии. Международные права в отношении украинских военнослужащих россия не соблюдается. Важным элементом является и то, что комбатанты-военнопленные не могут быть подвергнуты суду на территории участника вооруженного конфликта . Они должны быть переданы в государство Украины, поскольку они военнослужащие.

Подмена понятий: для чего это россияне

2 августа верховный суд россии признал организацию "Азов" террористической организацией. В этом контексте усматривается несколько манипуляций, поскольку происходит подмена понятий, когда военную структурную единицу называют организацией. Следовательно к ней прицепляют определение "террористической". Хотя по законам Украины никакой организации "Азов" не существует . Это только военная единица.

россия пытается произвести замену понятий и тем самым избежать необходимости соблюдения прав украинских военнопленных, заменяя их статус военнопленных комбатантов на лиц членов организации (в российском понимании террористической организации).

Войдя в состав Нацгвардии - "Азов" стал спецподразделением / Фото с официальной страницы первого командира "Азова" Андрея Белецкого

По словам юриста, во имя террористической организацией "Азов" имеет юридическую силу исключительно на территории россии. Соответственно такая организация должна действовать на территории россии. Отдельный отряд специального назначения "Азов" не осуществлял никакой деятельности на территории россии. Ими было осуществлено исключительно выполнение боевых задач по обороне Украины , территориальной целостности и суверенитета на территории Украины.

Учитывая это, бойцы "Азова" не могут быть подвергнуты ответственности за этими квази процедурами и квази законами на территории рф или ОРДЛО – территориях, которые на сегодняшний день не находятся под контролем государства Украины. Более того, эти территории в международном аспекте определяется как территории, на которых россия осуществляет эффективное управление. Это означает, что именно россия несет ответственность за все преступные действия , которые могут быть или уже применены против военнослужащих Украины.

Представитель Нацгвардии отметил, что россия провела целую серию разнообразных информационных операций, где " Азов" был выбран в качестве одной из мишеней. Одна из причин – все бойцы были мотивированы защищать свою страну от любых врагов. путину потребовался контекст для речи о так называемой "денацификации". Однако, даже если просматривать материалы в российских медиа, то можно увидеть, что не только "Азов" в россии считается "нацистами" и "фашистами".

"Азов" выполнял исключительно боевые задания по обороне Украины / Фото с официальной страницы Андрея Белецкого

Добавим, что пропаганда об "Азове" распространилась не только на территории россии. К примеру, Главное следственное управление Министерства юстиции Японии разместило у себя заявление, где оно извинилось перед азовцами и исключило его из реестра "Международного терроризма 2021".

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Необратимость действия закона во времени

По словам юриста, в важнейший момент является то, что общая правовая мировая система определяет такое понятие как необратимость действия закона во времени.

"Это означает, что нельзя применить закон, который принят, например, сегодня к событиям годовой давности. В данном случае говорится о создании "Азова", их военной деятельности, действиях, направленных на оборону Мариуполя, проведении эвакуационных мероприятий. Ведь только после этого рф приняла так называемый закон о том, что некая организация, которая называется "Азов" является террористической",

– сказал он.

С этой точки зрения следует, что россия пытается распространить определенные юридические события и факты на существовавшие в прошлом вещи. То есть они сегодня осуждают то, что когда-то в Украине был создан "Азов" и пытаются привлечь сам факт существования "Азова" как неправомерную деятельность.

Бойцы "Азова" в защите Украины в 2022 году / Фото с официальной страницы Андрея Белецкого

Однако порядок создания, а также наполнение Вооруженных Сил каждой страны относится к компетенции этой страны. Таким образом, это сфера суверенитета Украины, которые именно военные формирования формируется на ее территории для обеспечения национальной безопасности. В этой части рф не может указывать Украине, признавать ли любую из официальных военных структур террористической.

"В этом предусматривается одна цель, - сделать подмену понятий. Чтобы к военнослужащим Украины не применять эти права и гарантии, которые должны были быть применены по международному праву. И тем самым совершить абсолютно незаконные акты правосудия в отношении граждан Украины на территории чужой страны, собственно россии",– добавил юрист.

Следует отметить, что на период действия режима военного положения в Украине подразделения Национальной гвардии в соответствии с законом переходят в подчинение Генерального штаба ВСУ. Они действуют по общему замыслу для отражения вооруженной агрессии. Все составляющие обороны мариупольского гарнизона, которые содержали город и обороняли " Азовсталь" – Государственная пограничная служба, Национальная полиция, территориальная оборона, Морская пехота, другие подразделения ВСУ составляли силу обороны на том направлении. Все они выполняли задачи в одном замысле с единым руководством Генерального штаба ВСУ.

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