"Нацизм проиграл навсегда": Зеленский поделился щемящей историей своей семьи в Музее Холокоста

Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США посетил Музей Холокоста. Там президент Украины рассказал щемящую историю своей семьи.

Зеленский напомнил, что 1 сентября – это не только праздник знаний и начало учебного года, но и день, когда началась Первая мировая война.

Важно США вернут Украине артефакты, вывезенные во время Холокоста

Как пояснил президент, этот день особенный своими последствиями, которые повлекла человеческая жестокость, ненависть и бессердечие. Она имеет простое название – нацизм. Зеленский также решил рассказать историю своей семьи.

Это история о четырех братьях. Трех из них, а также их родителей, жен расстреляли оккупанты, которые ворвались в Украину. Однако, продолжил президент, остался четвертый брат, в то время он был на фронте.

Он вернулся живым. Прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом, через 4 года вернулся домой. Через 2 года у него родился сын, через 31 год у него родился внук, а через 40 лет внук стал президентом, и сейчас он стоит перед вами,

– рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул: нацизм проиграл навсегда, хоть и коснулся почти каждой семьи. Но вместе с теми, кто в борьбе отдал свою жизнь, есть и те, кто сохранил свою жизнь, подытожил украинский лидер.

Заметим, что Владимир Зеленский с женой 31 августа посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 года в центре Вашингтона.

Зеленский посетил мемориал жертвам Голодомора / Фото ОП