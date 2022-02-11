Нацкомиссия по стандартам государственного языка заявила о попытке рейдерского захвата

Комиссия по стандартам государственного языка 11 февраля заявила о попытке рейдерского захвата. Кабмин просят провести служебное расследование.

Пресс-служба Нацкомиссии сообщила, что также обратилась в ГБР и Нацполицию. Их просят остановить незаконные процессы в комиссии, а также способствовать возобновлению ее нормальной работы.

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Мы вынуждены констатировать, что эта рабочая неделя для комиссии может стать последней,

– говорится в сообщении.

Подробности

В Нацкомиссии заявили, что 5 ее членов потребовали созвать внеочередное заседание. Арина Демская – глава комиссии – сделала это. В то же время, не смогла его начать из-за нарушения регламента.

Глава комиссии предложила коллегам начать заседание после надлежащей подготовки. В то же время, заместитель председателя Комиссии – Владимир Мозгунов – взял на себя инициативу и начал заседание.

Впоследствии он с согласия 4 коллег попытался совершить самовольный захват властных полномочий и назначил себя главой комиссии, уволив Демскую.

"Апогеем этой провокации стало сегодняшнее заседание комиссии (11 февраля – 24 канал), которое должно было состояться в соответствии с графиком. Заседание сорвали, и 3 015 человек не получили свои сертификаты", – говорится в сообщении.

Нацкомиссия по стандартам государственного языка: главное