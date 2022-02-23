"Нацкорпус" и "Правый сектор" устроили столкновения в центре Сум

В центре Сум 23 февраля возле местной ОГА вспыхнуло столкновение между представителями "Нацкорпуса" и "Правым сектором". Впоследствии Сергей Супрун – глава "Правого сектора" – заявил, что на него напали.

Факт столкновения подтвердили СМИ в полиции. В то же время детали не раскрыли. Участники инцидента имеют разные взгляды на ситуацию.

Заметьте ФСБ заявила о задержании 6 россиян из "Правого сектора", готовивших теракт в оккупированном Крыму

По словам Супруна, "в Сумах фактически начались боевые действия". Глава местного "Правого сектора" заявил, что на его машину напали люди под руководством Дениса Сокура. Инцидент произошел возле Воскресенского собора.

Потом мы подъехали сюда, общались с полицией, здесь на нас побежала толпа с баллонами, ножами, и мы вынуждены были воспользоваться легальным оружием для самозащиты, выстрелили в воздух,

– заявил Супрун.

Тем временем Сокур – глава "Нацкорпуса" – заявил, что по дороге к зданию горсовета услышал выстрелы и увидел людей, которые назвали себя "Правым сектором".

"Нацкорпус" и "Правый сектор" устроили столкновение в центре Сум / Суспільне

"Я подбежал к Супруну, оружие отнять у него не получилось, нас начала окружать полиция. Люди стреляли в нас, стреляли при полиции, начали переходить дорогу и уходить", – подчеркнул Сокур.

Очевидец событий Алексей Пархомчук рассказал, что видел, как собралось около 30 молодых людей. Впоследствии раздались звуки, похожие на выстрелы. Возле молодых людей стояли правоохранители, которые сдерживали их.

Столкновение в Сумах: смотрите видео