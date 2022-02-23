Факт сутички підтвердили ЗМІ у поліції. Водночас деталей не розкрили. Учасники інциденту мають різні погляди на ситуацію.

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За словами Супруна, "у Сумах фактично почались бойові дії". Очільник місцевого "Правого сектору" заявив, що на його машину напали люди під керівництвом Дениса Сокура. Інцидент стався біля Воскресенського собору.

Потім ми під'їхали сюди, спілкувалися із поліцією, тут на нас побіг натовп з балонами, ножами та ми вимушені були скористатися легальною зброєю для самозахисту, вистрілили в повітря,

– заявив Супрун.

Тим часом Сокур – голова "Нацкорпусу" – заявив, що дорогою до будівлі міськради почув постріли й побачив людей, які назвали себе "Правим сектором".



"Нацкорпус" і "Правий сектор" влаштували сутички в центрі Сум / Суспільне

"Я підбіг до Супруна, зброю забрати у нього не вийшло, нас почала оточувати поліція. Люди стріляли в нас, стріляли при поліції, почали переходити дорогу і йти звідси", – наголосив Сокур.

Очевидець подій Олексій Пархомчук розповів, що бачив, як зібралося близько 30 молодиків. Згодом пролунали звуки, схожі на постріли. Біля молодиків стояли правохоронці, які їх стримувала.

Сутичка у Сумах: дивіться відео