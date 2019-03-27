Нацкорпус отправился к Медведчуку: перед этим требовали в СБУ наказать политика
Члены партии "Национальный корпус" отправились домой к Виктору Медведчуку – главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", куму президента России Владимира Путина. Перед этим активисты пикетировали здание СБУ с требованиями наказать Медведчука.
"Когда будет привлечен к ответственности кремлевский агент и кум Путина Виктор Медведчук? Сколько еще будет заниматься деструктивной антиукраинской деятельностью агент КГБ-ФСБ, убийца поэта Василия Стуса под прикрытием порошенковского режима?", – сообщили члены "Нацкорпуса" в Telegram.
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Источник: 24 канал
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