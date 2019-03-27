Нацкорпус вирушив до Медведчука: перед цим вимагали в СБУ покарати політика

Члени партії "Національний корпус" вирушили додому до Віктора Медведчука – голови політради "Опозиційної платформи – За життя", кума президента Росії Володимира Путіна. Перед цим активісти пікетували будівлю СБУ з вимогами покарати Медведчука.

"Коли буде притягнутий до відповідальності кремлівський агент і кум Путіна Віктор Медведчук? Скільки ще буде займатись деструктивною антиукраїнською діяльністю агент КДБ-ФСБ, вбивця поета Василя Стуса під прикриттям порошенськівського режиму?", – повідомили члени "Нацкорпусу" у Telegram.

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Пікет "Нацкорпусу" під стінами СБУ

"Нацкорпус" передав представнику СБУ свої вимоги:

Перевірити, чи є ознаки кримінальних правопорушень у візиті і переговорах Медведчука та кандидата у президенти України Юрія Бойка з керівництвом Росії, що відбулися 22 березня в РФ.

Відповісти, на підставі чого Медведчук здійснював прямі перельоти до Росії? Адже з 25 жовтня 2015 року Державіаслужба припинила пряме авіасполучення України з Росією.

Ініціювати взяття під варту та арешт майна Медведчука, щоб запобігти його втечі або можливого впливу на свідків. Це пов’язано зі справою щодо ймовірної держзради Медведчука та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яку ГПУ відкрила 5 лютого.

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Що відомо про візит Медведчука і Бойка в Росію? 22 березня політики неподалік Москви зустрілися з російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Сторони обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України. Генпрокурор Юрій Луценко вже пообіцяв відкрити справу за фактом незаконного перетину кордону Бойком та Медведчуком.

Що відомо про ймовірну держзраду Медведчука? У лютому ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради Медведчука. Усе тому, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас".

Вся правда про Віктора Медведчука: дивіться відео

Першими до будинку Медведчука на Старомінському шосе у мікрорайоні Водогін між Києвом та Вишгородом прибули журналісти. Тільки-но медійників помітили спецпризначенці, відразу ж влаштували повний обшук авто та перевірку документів, повідомляє "Інформатор".



Обшуки журналістів біля будинку Медведчука

Біля в’їзду до маєтку Медведчука зосередилися близько 30 молодиків спортивної статури в камуфляжі без розпізнавальних знаків. Помітивши камери, ці молодики зайшли на територію маєтку політика. Вони відмовилися розмовляти з журналістами.



Невідомі молодики біля будинку Медведчука

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