Нацполиция открыла горячую линию для родственников погибших из-за войны

В Нацполиции запустили новую горячую линию для родственников людей, погибших в результате боевых действий. Звонить можно круглосуточно.

На горячей линии предоставят всю необходимую консультацию. В частности, относительно процедуры захоронения человека.

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Полицейские продолжают искать тела мирных людей

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах правоохранители круглосуточно ищут и идентифицируют погибших людей. Работа не прекращается и ночью.

Номер горячей линии – 0 894 201 867. Звонить можно в любое время.

В Нацполиции просят граждан звонить сюда только в отношении погибших в результате боевых действий родственников. По всем другим вопросам нужно звонить на линию 102.

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