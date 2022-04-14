На гарячій лінії нададуть усю необхідну консультацію. Зокрема, щодо процедури поховання людини.

Важливо Як не стати жертвою торгівлі людьми під час евакуації та перетину кордону: поради ДПСУ

Поліцейські продовжують шукати тіла мирних людей

У звільнених від російських окупантів населених пунктах правоохоронці цілодобово шукають та ідентифікують загиблих людей. Робота не припиняється і вночі.

Номер гарячої лінії – 0 894 201 867. Дзвонити можна у будь-який час.

У Нацполіції просять громадян дзвонити сюди лише щодо загиблих внаслідок бойових дій родичів. З усіх інших питань потрібно телефонувати на лінію 102.

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