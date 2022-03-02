Нацполиция предупредила о мошенниках, которые могут собирать деньги в поддержку ВСУ

Нацполиция Винницкой области предупредила людей о мошенниках, которые могут собирать деньги в поддержку ВСУ. Неофициальным источникам информации доверять не следует.

Чтобы поддержать украинских героев, деньги следует присылать только на счета, размещенные на официальных сайтах государственных органов. Перечислять помощь на незнакомые счета – опасно.

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Вашими средствами могут воспользоваться мошенники. Если у вас есть желание помочь украинской армии – пользуйтесь счетами для поддержки ВСУ, размещенными на официальных сайтах государственных органов,

– говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что в тяжелое для страны время люди сплотились, чтобы вместе противостоять врагу. Большинство людей переводят деньги на нужды ВСУ или для поддержки беженцев.

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