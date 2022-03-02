Щоб підтримати українських героїв, гроші варто надсилати лише на рахунки, розміщені на офіційних сайтах державних органів. Перераховувати допомогу на незнайомі рахунки – небезпечно.

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Вашими коштами можуть скористатися шахраї. Якщо у вас є бажання допомогти українській армії – користуйтесь рахунками для підтримки ЗСУ, розміщеними на офіційних сайтах державних органів,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що у важкий для країни час люди згуртувалися, аби разом протистояти ворогу. Більшість людей переказують гроші на потреби ЗСУ чи для підтримки біженців.

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